Chọn LUMIÈRE Midtown, nắm bắt cơ hội an cư thượng lưu, đầu tư bền vững

Nơi an cư thượng lưu, khẳng định vị thế của giới tinh anh

Chính thức ra mắt vào cuối tháng 5/2025, LUMIÈRE Midtown nổi bật khi vừa sở hữu vị trí trung tâm trong lòng The Global City, vừa được bao bọc bởi hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị. Sức hấp dẫn của LUMIÈRE Midtown không chỉ đến từ vị trí đắt giá mà còn từ phong cách sống sang trọng, tinh tế thuộc dòng sản phẩm LUMIÈRE, vốn đã tạo nên dấu ấn đậm nét của nhà phát triển Masterise Homes. Bên cạnh đó, hệ tiện ích ngoại khu và nội khu đa dạng, được quy hoạch một cách bài bản là điểm cộng lớn để cộng đồng cư dân tinh anh "để mắt" đến dự án cao tầng hạng sang này.

Tọa lạc tại trung tâm The Global City, LUMIÈRE Midtown hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, tiện ích, phong cách sống

Ngay đối diện dự án là trung tâm thương mại có quy mô lên đến 123.000 m2 lớn nhất TP.HCM, kề bên là kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á và trường học quốc tế. Không chỉ cung cấp không gian thư giãn lý tưởng cho cư dân, các tiện ích này cũng trở thành những mảnh ghép giá trị, góp phần tạo ra môi trường sống tiện nghi và giàu trải nghiệm cho cộng đồng cư dân LUMIÈRE Midtown.

Trong phạm vi 15 phút đi bộ, sự hiện diện của công viên xanh mát, khu nhà phố thương mại SOHO, tổ hợp giải trí – thể thao City Park, trường học liên cấp chuẩn quốc tế, bệnh viện quốc tế… của The Global City cũng đảm bảo môi trường y tế - giáo dục ưu việt, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cộng đồng cư dân tinh anh.

Cư dân tương lai tại LUMIÈRE Midtown vừa thuận tiện kết nối, vừa thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích nội khu và ngoại khu của The Global City

Thuộc dòng sản phẩm LUMIÈRE, dự án đánh dấu sự trở lại của biểu tượng tinh anh ngay tại trung tâm TP.HCM, kiến tạo không gian an cư đẳng cấp, phong cách sống hàng đầu dành cho cộng đồng cư dân tinh anh, thành đạt, vốn đã được hiện thực hóa và minh chứng rõ ràng tại LUMIÈRE riverside trong khu vực Thảo Điền. Sau hơn 1 năm chào đón cư dân về sinh sống, LUMIÈRE riverside đã hình thành cộng đồng cư dân tinh anh, tri thức cao tận hưởng không gian sống sang trọng, tiện nghi với hệ tiện ích xanh độc đáo và phong cách sống dẫn đầu.Nối tiếp biểu tượng tinh anh, không cần mất quá nhiều thời gian để khẳng định chắc chắn rằng LUMIÈRE Midtown chính là lựa chọn hàng đầu của tầng lớp tinh anh đang tìm kiếm nơi an cư xứng tầm, khẳng định vị thế cá nhân và là tài sản sở hữu đáng tự hào.

Cơ hội đầu tư với giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư thông thái

Một điều có thể nhìn thấy rõ ràng nhất trong tương lai gần chính là tiềm năng tăng trưởng bền vững nhờ vị trí chiến lược, đón đầu hàng loạt lợi thế hạ tầng của dự án. Sở hữu vị trí chiến lược ngay các trục đường huyết mạch của The Global City – khu đô thị kết nối tại trung tâm TP.HCM, LUMIÈRE Midtown mang đến những lợi thế kết nối và tiềm năng tăng trưởng vượt trội cho nhà đầu tư và cộng đồng cư dân.

Cụ thể, dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Liên Phường – "trục xương sống" kết nối khu Đông TP.HCM đến các khu dân cư cao cấp nhất như Thảo Điền, An Phú. Tuyến đường này dự kiến sẽ được thông xe trong năm 2025, yếu tố then chốt thúc đẩy giá trị gia tăng trong tương lai. Bên cạnh đó, loạt công trình giao thông trọng điểm khác đang trong giai đoạn hoàn thiện như hầm chui nút giao An Phú, đường nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây kết nối trực tiếp vào The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp dự kiến mở rộng đến 30m trong năm nay… Điều này mở ra cơ hội gia tăng tài sản hấp dẫn cho các nhà đầu tư biết nắm bắt thời cơ, khi giá trị bất động sản sẽ tăng rõ rệt theo từng cột mốc hạ tầng, tiện ích hoàn thiện.

Masterise Homes khẳng định tầm nhìn dài hạn khi quy hoạch bài bản The Global City ngay từ đầu, LUMIÈRE Midtown ở tâm điểm của loạt công trình hạ tầng giao thông huyết mạch đang sẵn sàng "về đích" trong năm nay

Khi mọi nẻo đường đều đổ về The Global City, các phân khu như LUMIÈRE Midtown vừa hưởng lợi lớn về tiềm năng tăng trưởng nhờ kết nối thuận tiện, vừa gia tăng giá trị thương mại. Sự tập trung ngày càng đông đảo của cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước, các doanh nhân và tầng lớp cư dân trí thức cao, du khách lựa chọn nơi đây để làm việc, vui chơi, giải trí hứa hẹn tạo nên một nguồn cầu thuê dồi dào và bền vững, mang lại nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn và lâu dài cho các chủ sở hữu.

Điển hình là LUMIÈRE riverside, thực tế cho thấy chỉ trong vòng 5 năm (từ Quý 1/2020 đến Quý 1/2025), giá bán tại LUMIÈRE riverside đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 75% và tỷ lệ cho thuê tại khu thương mại dịch vụ khối đế cũng đạt ít nhất 85%, đặc biệt khi tuyến metro số 1 chính thức vận hành, khẳng định khả năng đón đầu và tối ưu hóa lợi ích từ các công trình hạ tầng trọng điểm.

LUMIÈRE Midtown được kỳ vọng là dự án nối tiếp thành công và tăng trưởng ấn tượng. Được phát triển bởi Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, dự án này được bảo chứng chất lượng vượt trội và pháp lý minh bạch, vững vàng, mang đến giá trị gia tăng bền vững trong dài hạn cho cư dân và nhà đầu tư.

Khi mọi nẻo đường đều đổ về Trung tâm mới The Global City, nhà đầu tư LUMIÈRE Midtown hưởng lợi lớn về tiềm năng tăng trưởng

Trước nhu cầu ngày càng cao về không gian sống nơi thành thị phồn hoa, LUMIÈRE Midtown của Masterise Homes minh chứng đây chính là lựa chọn đầu tư và an cư lý tưởng. Vừa là tài sản giá trị, thể hiện được phong cách sống tinh tế, sang trọng của những chủ nhân tinh anh thành đạt, vừa là kênh đầu tư chiến lược, nắm bắt cơ hội sở hữu LUMIÈRE Midtown tại thời điểm "vàng" này chính là quyết định sáng suốt để hiện thực hóa những giá trị sống thượng lưu và tiềm năng đầu tư vượt trội, khởi đầu chất sống tinh anh giữa tâm điểm phồn hoa.

Tìm hiểu thêm về LUMIÈRE Midtown tại: https://masterisehomes.com/the-global-city/vi/lumiere-midtown