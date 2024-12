“Chọn số đẹp, bật phong cách” cho thẻ của bạn cùng VIB

Từ nay đến hết 31.12.2024, bạn được miễn phí thường niên năm đầu, hoàn 10% tổng giá trị chi tiêu trong 30 ngày đầu tiên, tận hưởng đặc quyền "Mua ngay, góp nhẹ" 0% lãi suất, 0 phí ban đầu. Được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái VIB Privileges: Giảm đến 40% tại Traveloka, Klook, Lotte Cinema, Pullman Phú Quốc Resort, Six Senses Ninh Vân Bay...; Giảm đến 30% tại Manwah, K-pub, ShopeeFood, London Corner, Lalaland, Octo Tapas, Beauty In The Pot...; Giảm đến 20% tại CellphoneS, Digibox, Shopee... Ngoài ra, bạn còn có thể nâng trình công nghệ mà vẫn tiết kiệm từ 1,5 – 5,5 triệu đồng khi mua các dòng iPhone 16 series và Samsung Galaxy AI. Đặc biệt, khi tích lũy điểm chi tiêu, bạn có cơ hội tham gia chương trình "Quay là trúng" với xác suất trúng 100%, bao gồm các voucher trị giá lên tới 500.000 đồng từ Shopee, Tiki, Winmart, và nhiều đối tác lớn khác.