Chồng cãi vợ cho đồng nghiệp vay 5 tỷ không lãi, đối phương im bặt suốt 2 năm, giờ nhắn đúng 3 chữ cứu cả gia đình sắp tan nát

Chồng cãi vợ cho đồng nghiệp vay 5 tỷ tiền tiết kiệm

Câu chuyện được anh Vương Lệ chia sẻ trên 163 nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả.



Theo đó, Vương Lệ kể rằng anh và vợ - An Lan kết hôn đã 8 năm. Vì đều từ nhà quê lên thành phố lập nghiệp, có dự định sống lâu dài nên cả hai luôn dành ra một khoản tiền lương mỗi tháng, gửi sổ tiết kiệm với hi vọng tích cóp đủ để mua được nhà. Tuy nhiên, trong một lần đi làm, anh nghe người đồng nghiệp thân thiết tên Tiểu Trương than thở đang suy sụp tinh thần than thở chuyện con trai bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để qua nước ngoài phẫu thuật. Trong một thời gian ngắn, Tiểu Trương khó lòng xoay sở và anh ngỏ ý vay Vương Lệ, hứa 1 tháng sau sẽ trả lại.

Sau một lúc do dự, Vương Lệ quyết định sẽ giấu vợ, cho Tiểu Trương vay số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng là 5 tỷ đồng.

Thấy đồng nghiệp âu sầu vì chi phí phẫu thuật cho con, Vương Lệ đã giấu vợ cho anh ta mượn tiền. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tuần sau, vợ Vương Lệ đã biết chuyện anh cho đồng nghiệp mượn hết số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng, còn không lấy lãi. Cô vô cùng tức giận, tra hỏi chồng: " Anh điên rồi sao? Làm sao có thể cho người ta vay số tiền lớn như vậy! Anh có biết chúng ta tích cóp bao nhiêu năm mới có được số tiền đó không. Nếu anh ta không trả thì cả nhà mình biết sống sao".

Lúc này, Vương Lệ vẫn cố bào chữa. Vương Lệ nói vợ anh và người đồng nghiệp kia rất thân thiết, cả hai đều biết nhau được 4 năm nay và cũng chẳng thể ngó lơ khi gia đình người ta gặp nạn. “Anh biết lo lắng của em, nhưng em tin anh và tin Tiểu Trương đi. Em cũng biết anh ấy mà, với gia đình người ta đang như thế, mình đứng im sao được” , Vương Lệ nói và khẳng định sẽ lấy lại được tiền sau 1 tháng.

Đồng nghiệp "mất tích" suốt 2 năm bất ngờ nhắn 3 chữ

Tuy nhiên, 30 ngày đã trôi qua, Vương Lệ vẫn chưa nhận được số tiền nợ từ Tiểu Trương, rồi 2 tháng vẫn bặt vô âm tín.

“Những lo lắng của vợ tôi không phải là không có lý, nhưng vì sự cảm thông và bốc đồng nhất thời của tôi, tôi đã mạo hiểm toàn bộ số tiền tiết kiệm của chúng tôi bao năm qua. Trong 2 tháng qua, mối quan hệ của tôi và vợ trở nên căng thẳng vì sự việc này. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá bốc đồng và quá tin tưởng hay không”, Vương Lệ tâm sự.

Anh cũng nhiều lần hỏi Tiểu Trương về khoản nợ song đều nghe toàn những lời hứa hẹn. Vào tháng thứ 5, kể từ thời gian vay nợ, Tiểu Trương bất ngờ xin nghỉ phép, gọi thì thuê bao, lúc này Vương Lệ nghĩ mình đã bị lừa. Tuy nhiên, khi vay tiền, cả hai không hề ký giấy mà chỉ thông qua lời nói, không có bất kỳ bằng chứng nào nên Vương Lệ rất đau khổ vì đã tin tưởng nhầm người. Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ giữa anh và vợ trở nên xa cách hơn.

Mối quan hệ vợ chồng của Vương Lệ ngày càng trở nên có khoảng cách vì chuyện tiền nong. Ảnh minh họa.

Hơn 1 năm sau, kinh tế gia đình trở nên khó khăn, vì công ty cắt giảm nhân sự, giảm lương. Mỗi ngày, cả hai đều cãi vã, và những lần đó vợ của Vương Lệ đều nhắc đến chuyện anh cho đồng nghiệp vay tiền nhưng không lấy lại được để chỉ trích và trách móc anh. Thậm chí, An Lan còn đòi ly hôn.

Chưa biết phải giải quyết thế nào, bỗng nhiên tài khoản của Vương Lệ nhận được một khoản tiền lớn từ người gửi là Tiểu Trương, với giá trị 5,2 tỷ đồng, kèm lời nhắn “Cảm ơn bạn” . Vương Lệ vô cùng bất ngờ, anh như trút bỏ được gánh nặng đè nén trong lòng bấy lâu nay. Vương Lệ cũng liền báo tin vui với vợ. Vậy là sau 2 năm, anh cũng đã lấy lại được số tiền cho đồng nghiệp vay.

Tuy nhiên, vì nhận được thêm 200 triệu và cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của Tiểu Trương, anh gọi vào số máy cũ của đồng nghiệp. Lúc này, Tiểu Trương mới bắt máy. Anh cho hay 200 triệu là số tiền lãi và cũng là lời cảm ơn của anh tới gia đình Vương Lệ. Thời gian trước, sau khi vay tiền từ Vương Lệ để chữa bệnh cho con thì gia đình Tiểu Trương tiếp tục xảy ra biến cố, vợ vay nợ lãi và bỏ đi. Nhận thấy không thể trả số tiền đã vay như lời hẹn với đồng nghiệp, Tiểu Trương không dám liên lạc. Gia đình Tiểu Trương cũng buộc phải chuyển về quê sống một thời gian vì bán nhà trên thành phố để lo chạy chữa cho con.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau khi về quê, Tiểu Trương thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, lúc này cũng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có tiền trả cho nhân công. May mắn thế nào, nhờ kinh nghiệm đi làm nhiều năm và các mối quan hệ trước đó, anh trúng được một hợp đồng, rồi dần dần công ty “ăn nên làm ra”. “May mắn là ông trời không triệt đường sống của ai. Nhưng số tiền trả anh tôi cũng phải đi vay thêm một ít đó”, Tiểu Trương vừa nói vừa cười.