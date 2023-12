Chóng mặt với giá vàng trong nước

Ngày 26/12, giá vàng SJC biến động mạnh và liên tục gây bất ngờ cho nhà đầu tư. Loại vàng này tăng giá ngay khi mở cửa, và trong một buổi sáng đã vượt mốc 79 triệu đồng rồi đến 80 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sang đầu giờ chiều, vàng miếng SJC lại quay đầu lao dốc hàng triệu đồng/lượng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chưa dừng ở đó, cuối giờ chiều, vàng SJC lại bất ngờ đảo chiều tăng 400-500 nghìn đồng/lượng và trở lại trên mốc 79 triệu.



Cuối ngày, giá vàng bán ra vàng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 79,2 triệu đồng/lượng trong khi giá mua vào khoảng 77,2-77,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 77,4-79,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với trưa nay. Đây cũng là mức giá mà Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vào lúc 17h00.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI điều chỉnh giá vàng SJC về mức 77,2-79,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu áp dụng 77,4-79,1 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, chênh lệch giá mua vào và bán ra đã được nới rộng đáng kể so với sáng nay. Nếu như chênh lệch này vào đầu giờ sáng chỉ 1 triệu đồng/lượng thì hiện đã lên 1,8-2 triệu đồng/lượng, từ đó đẩy rủi ro về phía nhà đầu tư.

Nhìn vào giá bán của các doanh nghiệp, vàng SJC vẫn tăng khoảng 700-800 nghìn đồng/lượng so với sáng nay. Tuy nhiên nếu nhà đầu tư mua vàng vào lúc mở cửa và bán ra lúc này đã bị lỗ đến hơn 1 triệu đồng/lượng. Thậm chí, với những ai mua vàng vào đúng mức đỉnh trưa nay thì bán ra lúc này bị lỗ đến 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC biến động "chóng mặt" vì liên tục đảo chiều, nới rộng chênh lệch và rất khó dự đoán do không bám sát giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay có xu hướng đi ngang quanh vùng 2.050-2.060 USD/ounce, chỉ tương đương với khoảng 61 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành, tức thấp hơn giá vàng SJC tới 18-19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 24k biến động nhẹ hơn so với vàng SJC, tuy nhiên cũng gây bất ngờ với nhà đầu tư vì chênh lệch giữa các thương hiệu là khá lớn. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết loại vàng này ở giá 63,28-64,33 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng 24k tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Vàng bạc đá quý Sài Gòn là 62,55-63,65 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng kỷ lục khiến giao dịch tại các "phố vàng" cũng sôi động hơn so với thường ngày. Trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Thúy Phượng chia sẻ, chị mua vàng từ sớm lúc mở cửa nên có giá rẻ hơn đôi chút so với cuối ngày. "Giá vàng tăng giảm quá nhanh khiến mình khá bất ngờ. Cũng may là mình mua từ sáng sớm nên giá rẻ hơn được vài triệu. Mặc dù ý định mua vàng chủ yếu để tích trữ lâu dài và cũng tin là giá sẽ còn tăng nữa nhưng khi giá trồi sụt liên tục cũng khiến mình hồi hộp".

Cô Hoàng Thanh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì chia sẻ: "Cuối năm nay gia đình có hỷ nên mua vàng làm quà tặng. Giá vàng tăng cao, số tiền bỏ ra cũng nhiều, nhưng vì có việc nên tôi bắt buộc phải mua".