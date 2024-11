Chớp thời cơ sinh lời khi đầu tư bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội

Bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội giữ vững phong độ trên đường đua

Theo thống kê của Savills, trong quý I/2024, nguồn cung mới các căn thấp tầng Hà Nội đạt 93 căn, tăng 7% theo quý và 221% theo năm, bao gồm 50 căn biệt thự tại dự án phía Tây Hà Nội (Hà Đông, Thường Tín). Nguồn cung sơ cấp đạt 665 căn từ 16 dự án, biệt thự là loại hình chiếm ưu thế với 41% nguồn cung sơ cấp do có các căn mới tại dự án cũng nằm phía Tây Hà Nội.

Số lượng giao dịch trong Q1/2024 tăng 189% theo quý và 110% theo năm, đạt 185 căn. Số căn bán được riêng trong quý I đã đạt 52% tổng số giao dịch của cả năm 2023. Cùng với đó, 63% nguồn cung mới đã được hấp thụ trong quý. 72% tổng số giao dịch trong quý được ghi nhận ở phía Tây (Hà Đông).

Giá bán thứ cấp biệt thự và shophouse theo m2 đất đã tăng 14% theo năm trong khi nhà liền kề tăng 20% theo năm. Theo ghi nhận, giá sơ cấp của biệt thự đạt 164 triệu VNĐ/m2 đất, liền kề 192 triệu VNĐ/m2 đất, và shophouse 279 triệu VNĐ/m2.

Sang quý II/2024, nguồn cung mới đạt 128 căn, giảm 2% theo năm nhưng tăng 38% theo quý. Nguồn cung mới đền từ các dự án phía Tây Hà Nội (Hà Đông, Hoài Đức và Thường Tín).

Số lượng giao dịch trong Q2/2024 tăng 5% theo năm, đạt 111 căn. Trong đó với 61% ở quận Hà Đông, 14% ở Hoài Đức.

Nguồn cung biệt thự của các dự án có giá cao dẫn đến giá sơ cấp biệt thự tăng 9% theo quý lên 178 triệu VNĐ/m2 đất. Giá liền kề 188 triệu VNĐ/m2 đất và giá shophouse tăng 3% theo quý lên 288 triệu VNĐ/m2 đất.

Ba lợi thế lớn của phía Tây Hà Nội tác động mạnh mẽ tới bất động sản thấp tầng

Bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội giữ vững phong độ trên đường đua trong vài năm liên tục vừa qua và đang thiết lập mặt bằng giá mới trong thời gian gần đây là do nơi đây có ba lợi thế lớn.

Thứ nhất, đó là sự phát triển của cơ sở hạ tầng.

Trong đầu tư BĐS, hạ tầng được xem là "đòn bẩy" của giá trị BĐS. Những năm gần đây phía Tây Hà Nội được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng linh hoạt và đồng bộ.

Các tuyến đường giao thông lớn dần hình thành kết nối khu vực này với trung tâm Thành phố như Đại Lộ Thăng Long, Đường 32, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương…

Các dự án thấp tầng phía Tây Hà Nội còn "đón sóng" đầu tư khi tuyến đường Lê Quang Đạo (đoạn từ đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, đến vị trí ranh giới khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông) đã được thông xe kỹ thuật và dự kiến đưa vào sử dụng tháng 10/2024.

Dự án đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng đã được khởi công trong quý II/2023. Bên cạnh đó, đường vành đai 4 đã bước vào giai đoạn triển khai, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027. Đây là 2 dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây và kết nối các tuyến đường Bắc - Nam.

Những cung đường nối gần với vùng trung tâm giúp gia tăng khả năng kết nối giao thương, tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản khu vực khởi sắc vì thu hút sự quan tâm của những người Việt Nam hay nước ngoài với tài chính dồi dào muốn tìm những nơi có tiện nghi sống cao.

Ảnh: Phía Tây Hà Nội được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ với hệ thống hạ tầng linh hoạt và đồng bộ (Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng)

Không chỉ có hệ thống giao thông thuận tiện, phía Tây Hà Nội phát triển nhiều dịch vụ - tiện ích phục vụ nhu cầu cuộc sống như hàng trăm điểm trường học, bệnh viện, trung tâm văn hóa - thể thao, công viên hiện đại… mọc lên nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Nhờ những yếu tố này, khu vực phía Tây đang ngày càng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống đa dạng và cao cấp cho cư dân.

Thứ hai, phía Tây Hà Nội trở thành trung tâm hành chính – kinh tế mới

Dưới áp lực của sự gia tăng dân số, TP Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và dần dịch chuyển những Bộ, ban ngành về phía Tây, nơi có quỹ đất rộng và chiếm giữ vị trí cửa ngõ quan trọng. Sau nhiều năm nỗ lực của Chính phủ, phía Tây đã trở thành một trung tâm hành chính - kinh tế mới.

Sự dịch chuyển này đã tạo nên địa điểm tập trung của hàng nghìn doạnh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, từ đó hình thành làn sóng dịch chuyển an cư về phía Tây thành phố của lượng lớn cán bộ công chức nhà nước, chuyên gia nước ngoài, lao động chất lượng cao.

Quỹ đất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi đô thị, môi trường sống xanh cùng kết nối vùng thuận tiện của phía Tây Hà Nội đáp ứng gu lựa chọn bất động sản của phần đông cư dân thành thị, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu cũng tạo động lực cho thị trường bán căn hộ phía Tây Hà Nội.

Thứ ba, đó là sự xuất hiện của nhiều "ông lớn bất động sản" ở khu vực này.

Sự đột phá từ quy hoạch, hạ tầng đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn tập trung về phía Tây để phát triển các dự án tầm cỡ, hấp dẫn giới tinh hoa. Nhiều dự án bất động sản thấp tầng được thiết kế chú trọng không gian xanh, trong lành, thoáng mát, tạo dựng môi trường sống lý tưởng. Điều này thu hút khách hàng cho thị trường bán căn hộ thấp tầng phía Tây Hà Nội.

Một điểm sáng trong số các dự án thấp tầng phía Tây Hà Nội phải nhắc đến là Hinode Royal Park – một dự án nổi trội về vị trí, cảnh quan, tiện ích, tạo sức thu hút cộng đồng cư dân lớn về đây.

Ảnh: Hinode Royal Park – một dự án nổi trội về vị trí, cảnh quan, tiện ích phía Tây Hà Nội (Nguồn: Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng).

Hinode Royal Park sở hữu vị trí trung tâm phía Tây Hà Nội khi tọa lạc tại điểm giao hai trục đường lớn Bắc Quốc lộ 32 và Vành đai 3,5. Khu đô thị nằm trên địa bàn quận Hoài Đức thuộc chuỗi đô thị phía Đông đường vành đai 4, là khu vực cửa ngõ của đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội. Từ dự án, cư dân thuận tiện kết nối khu Mỹ Đình, Cầu Giấy và các khu vực lân cận thông qua các tuyến đường huyết mạch Vành đai 3.

Dự án có quy mô 146,8ha, trong đó có 16,7 ha diện tích trồng cây xanh và 1,95 ha diện tích mặt nước tạo nên "lá phổi xanh" trong lành. Dự án quy hoạch theo hướng "all in one", bao gồm các loại hình nhà phố thương mại, nhà vườn, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, tích hợp cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp nội, ngoại khu công viên, khu thể thao, như khu spa, Onsen, trung tâm thương mại, trung tâm y tế, trường học liên cấp và chuỗi hệ thống đỗ xe ngoài trời.

Với những lợi thế nổi bật và tiện ích phục vụ nhu cầu cuộc sống ngày càng nâng cao, Hinode Royal Park sẽ thu hút dân cư từ vùng đô thị trung tâm chuyển đến sinh sống đông đúc, làm tăng giá trị cho không chỉ cho chính dự án mà còn cho các dự án nhỏ lẻ xung quanh hưởng lợi chung.