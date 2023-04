Chốt 3 giao dịch trong 3 tuần, môi giới đất nền như “sống lại” giữa mùa khô hạn

Thay vì "ngồi chơi xơi nước” như trước đây, hiện môi giới đất nền đã có giao dịch. Đó là những giao dịch từ nguồn hàng giảm giá sâu.

Anh Lân, một môi giới tự do khu Đông Tp.HCM đã chốt được 3 giao dịch đất nền trong gần 3 tuần nay. Đây là điều mà anh khá bất ngờ sau khoảng thời gian dài “thất nghiệp”. Hầu hết là các nền đất được bán ra đều giảm giá từ 20-30%, có vị trí đẹp.

Anh Lân cho biết, khoảng gần một tháng nay nhà đầu tư bắt đầu đi xem đất và chịu “xuống tiền” mua. Thị trường ấm dần giao dịch hàng ngộp. Tuy nhiên, không phải sản phẩm ngộp nào cũng ra hàng nhanh. Nhà đầu tư thăm dò và lựa khá kỹ. Các nền đất nhà đầu tư chốt đã được “ngắm nghía” trước đó khá lâu. Họ chờ thêm giá giảm mới xuống tiền.

Môi giới này cho biết, không chỉ riêng anh mà nhóm bạn môi giới của anh dạo này cũng đã có giao dịch trở lại. Nhiều người đã quay trở lại với nghề khi có được những giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian dài thị trường trầm lắng. Riêng các môi giới lâu năm, hoạt động “xuyên suốt” thời điểm khó khăn đã có cơ hội thu nhập ổn ở giai đoạn này. Mỗi giao dịch, môi giới có được từ 20-40 triệu đồng/nền, tuỳ vào giá trị nền đất bán ra. “Dù hàng ngộp nhưng phần chi phí hoa hồng của môi giới không bị thay đổi”, anh Lân cho biết.

Cũng theo môi giới này, không chỉ đất nền ngộp mà nhà phố riêng lẻ tại khu ven Tp.HCM cũng đang giảm giá sâu. Nhiều nhà đầu tư khó khăn dòng tiền đã rao bán “bằng mọi giá”. “Có nhà đầu tư rao bán căn nhà giảm cả tỉ đồng, sau đó lên 1.2 tỉ đồng nhưng hiện môi giới dẫn khá nhiều khách vào xem nhưng vẫn chưa chốt được”, anh Lân cho hay.

Chia sẻ về việc có giao dịch trở lại, môi giới này cho biết, rất vui mừng. Giữa lúc muốn nản vì thị trường thì những giao dịch hàng ngộp đã giúp môi giới có tinh thần, tiếp tục với nghề.

“Tuy nhiên, có những sản phẩm trước đây đã bán cho nhà đầu tư, hiện nhà đầu tư gửi lại bán dưới giá vốn mua vào, anh em môi giới cũng buồn lắm. Cho nên, tuỳ vào mỗi sản phẩm mà tôi nhận hoa hồng”, môi giới này cho hay.

Thị trường đất nền phía Nam xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin như này.

Cũng liên tục cập nhật các giao dịch thành công trên trang cá nhân, anh H, một môi giới tự do tại khu Đông Tp.HCM đã có vài giao dịch xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Đây là điều anh khá bất ngờ. Trước đó, theo dự đoán của anh H phải từ cuối năm 2023 trở đi, thị trường bất động sản mới phục hồi. Khi đó, nhà đầu tư mới hoạt động trở lại. Tuy nhiên, khoảng gần tháng nay, số lần nhà đầu tư gọi điện hẹn đi xem đất đã tăng so với cùng kì tháng trước. Những thông tin về hàng ngộp, giá giảm sâu đã được nhà đầu tư quan tâm, gọi điện hoặc nhắn tin hỏi về sản phẩm. Điều này khác hẳn so với thời điểm trước và ngay sau Tết nguyên đán.

Theo chia sẻ của môi giới này, hiện tâm lý của nhà đầu tư vẫn diễn biến khó hiểu. Bên cạnh các nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền thì số khác vẫn “xem và chờ”. Có người khá ưng mảnh đất nhưng chưa xuống cọc. Một số thì đi xem đất xong là cọc liền. Trong đó, có nhóm người mua để ở thực. Họ tìm kiếm các nền đất giá tốt hoặc các căn nhà xây sẵn (đã hoàn công) để mua, vào ở ngay. Trong khi nhà đầu tư thì chọn kỹ hơn về phần vị trí bất động sản.

Ghi nhận cho thấy, thị trường đất nền phía Nam đã rục rịch giao dịch trở lại. Không chỉ các khu vực ven Tp.HCM mà các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An đã có giao dịch. Môi giới ra quân hoạt động sôi nổi. Tuy vậy, thị trường ghi nhận người bán vẫn nhiều hơn người mua. Theo đó, đây vẫn là giai đoạn mà bên mua “ép giá” bên bán.