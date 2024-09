Từ 1,68 tỷ đồng sở hữu căn hộ cách Quận 1 chỉ 11,5km

2 điểm cộng hấp dẫn người mua



Bất chấp cơn mưa trĩu hạt, hàng trăm khách hàng vẫn có mặt tại Sales Gallery The Emerald 68 (số 68, Đại lộ Bình Dương, TP.Thuận An, Bình Dương) để trải nghiệm dự án và tham quan nhà mẫu. Nhiều người trẻ đã chọn cho mình căn hộ ưng ý và sẵn sàng gia nhập cộng đồng tinh hoa Ngọc Lục Bảo. Càng về cuối, The Emerald 68 càng tăng nhiệt bởi nhiều người mua nhanh chóng "xuống tiền" để tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà có giá bán trên dưới 2 tỷ đồng.

Lý giải về điều này, đại diện Tổng đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án - DKRA Realty, Bà Nguyễn Bảo Khuê cho biết: "Tâm lý sợ bỏ lỡ (hay còn gọi là FOMO) sản phẩm bất động sản có vị trí tâm điểm, pháp lý minh bạch, chất lượng sống cao cấp nhưng giá bán còn ‘mềm’ đã tác động đến sức mua đáng kể. Phần nữa là, chính sách ưu đãi giãn tiến độ thanh toán, nhận nhà sau 01 năm mới trả gốc và lãi giúp giảm gánh nặng tài chính càng kích thích khách hàng săn tìm cơ hội sở hữu".

Dữ liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trong chu kỳ dao động từ 60 - 90 triệu đồng/m2, có nơi "vọt ngưỡng" hơn 100 triệu đồng/m2. Điều này đồng nghĩa, căn hộ giá dưới 3 tỷ đồng gần như biến mất. Nhiều chuyên gia cũng dự báo, chưa đến 5% nguồn cung tương lai trong 3 năm tới rơi vào phân khúc này, khiến một bộ phận người trẻ thành đạt đang muốn mua nhà với thời gian tích lũy tài chính chưa nhiều gặp trở ngại.

Chính sự bất cân đối sản phẩm cùng với mặt bằng giá sơ cấp tăng cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang "nhường sân chơi" cho khu vực cận kề như Bình Dương. Những căn hộ cao cấp nằm trên tuyến QL13 (thuộc P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An) cách Thành phố Hồ Chí Minh 1km và khu vực trung tâm (quận 1) chỉ 11,5km nhưng sở hữu trong tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng như The Emerald 68 chắc chắn được người mua săn đón, nhất là nhóm người trẻ.

Ngoài ra, dự án hiện đang được ngân hàng BIDV đồng hành hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 30 tháng. Do đó, thời điểm này người mua nhà hoàn toàn có lợi, từ lúc nhận nhà phải đến 12 tháng sau mới trả lãi và gốc; đồng thời, được miễn hoàn toàn phí quản lý năm đầu tiên. Với chính sách "đo ni" hoàn hảo, mỗi chủ nhân The Emerald 68 có thể dễ dàng "cân đối" khả năng tài chính để sở hữu căn hộ mơ ước.



770 căn hộ vị trí "tâm mạch" đi dễ về gần

Bên cạnh ưu thế về giá, Bình Dương nói chung, TP.Thuận An nói riêng đang hưởng lợi lớn về hạ tầng giao thông. Đơn cử, dự án mở rộng QL13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) dự kiến khởi công vào ngày 30/4/2025, với tổng vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến QL13 sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển, khiến hộ khẩu tỉnh (nhà ở liền kề Thành phố Hồ Chí Minh) không còn là rào cản. Song song Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc triển khai thì ở phía Bình Dương, hồi tháng 8 công trình này cũng vừa nâng tổng mức đầu tư từ 1.367 tỷ lên hơn 12.463 tỷ đồng.

Thuận An được kỳ vọng trở thành "thành phố trong thành phố" giống như TP.Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), tăng trưởng mạnh mẽ sau khi Bình Dương lên Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Cùng với đó, Quyết định số 790/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Với trợ lực này, nhiều chuyên gia đã nhận định Bình Dương trong tương lai sẽ tương đồng với Thành phố trực thuộc Trung ương - Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở hạ tầng, bài toán nơi ở cũng như hệ thống tiện ích phục vụ cộng đồng. Thêm vào đó, giá trị bất động sản nơi đây được kỳ vọng sẽ tăng "phi mã", giống TP.Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) khi nơi này có quyết định lên thành phố vào năm 2021.

Tọa lạc ngay "tâm mạch" các thành phố lớn: Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Đức - Thủ Dầu Một - Dĩ An và nằm tại mặt tiền tuyến QL13 "sát vách" Thành phố Hồ Chí Minh, 770 căn hộ The Emerald 68 mở ra cơ hội cho hơn 3.000 thị dân tinh anh kết nối vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1) trên dưới 10km chưa đến 20 phút; gần hơn đi từ nhiều quận/huyện như: Hóc Môn, Quận 12, Quận 9 (cũ), Bình Chánh, Nhà Bè,… Ngoài ra, từ đây chủ nhân căn hộ Ngọc Lục Bảo còn dễ dàng vào ngã tư Hàng Xanh chỉ 15 phút, ra sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 17-18 phút,...

Không chỉ vậy, các cư dân là chuyên gia, kỹ sư quốc tế,... vào mỗi buổi sáng thong dong đi làm tại các KCN (KCN VSIP1, KCN Việt Hương, KCN Đồng An,…), đưa trẻ đến trường học quốc tế Singapore, KinderWorld,… trong bán kính 2 - 5km, tương đương 5 - 7 phút. Chiều về "nạp vitamin" thư thái với loạt tiện ích: Aeon Mall, sân golf Sông Bé, phố đi bộ Bạch Đằng,... mất chưa đến 5 - 7 phút di chuyển.

Giá trên dưới 2 tỷ đồng/căn và vị trí cách Quận 1 chỉ 11,5km lý giải cho sức hút đặc biệt của The Emerald 68

Nhiều khách hàng tại sự kiện đã chia sẻ, ngoài giá bán và vị trí "đi dễ về gần", một trong những yếu tố khiến họ dành sự quan tâm đến dự án là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons. Vợ chồng anh T.Hoàng (làm việc tại KCN VSIP I, TP.Thuận An), chủ nhân vừa đặt mua thành công căn hộ 2 phòng ngủ The Emerald 68 cho biết: "Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi vô số lợi thế của dự án, từ vị trí tốt, tiện ích đủ đầy và giá trong tầm tay. Vợ tôi có tìm hiểu về Coteccons - được biết đây là đơn vị thi công Landmark 81 nên tôi càng an tâm. Hai vợ chồng chọn mua ngay vì sợ lỡ mất cơ hội".

Còn chị Đ.Oanh (Trưởng phòng Nhân sự tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ ngoài quan tâm mức giá và vị trí, "Khá ấn tượng khi đến sự kiện hôm nay và tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đầu tư Lê Phong, tôi được biết đơn vị này đã bàn giao sổ cho cư dân tại một dự án trước đó cùng thương hiệu ‘Emerald’ chỉ sau 3 tháng vận hành. Đơn vị Anabuki Việt Nam (thuộc Tập đoàn Anabuki Nhật Bản) mang lại dịch vụ quản lý như một ‘quản gia’ đạt chuẩn quốc tế nữa, tôi tin đây là ‘bến đỗ’ lý tưởng của mình", chị Oanh bày tỏ thêm.