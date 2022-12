'Chốt đơn' sang Ả Rập, Ronaldo có thể mua những gì với mức lương không tưởng hơn 5.000 tỷ/năm?

Hôm 30/11, tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa tin siêu sao Cristiano Ronaldo sắp ký hợp đồng với CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Tiền đạo 37 tuổi sẽ nhận mức lương 200 triệu euro/năm, hợp đồng kéo dài hơn 2 mùa giải, bao gồm tiền lương và các thỏa thuận quảng cáo.

Nếu khoác áo CLB Al Nassr, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ có mức thu nhập mỗi mùa cao nhất thế giới. Hiện tại, cầu thủ có thu nhập cao nhất là ngôi sao Mbappe, nhận 123 triệu euro/mùa. Bên cạnh tài chính, một lý do nữa khiến Ronaldo lựa chọn đội bóng Saudi Arabia là ban huấn luyện Al Nassr có rất nhiều người Bồ Đào Nha nên sẽ dễ dàng hỗ trợ cho ngôi sao 37 tuổi.

Với số lương thuộc hàng cao nhất thế giới, Ronaldo có thể mua cho mình hàng loạt siêu xe, du thuyền cùng nhiều thứ có giá trị khác.

58 chiếc Bugatti Chiron

Với mức lương (tiềm năng) mới của mình, Cristiano Ronaldo sẽ có thể mua ít nhất 58 chiếc siêu xe Bugatti Chiron.

Một chiếc Bugatti Chiron hoàn toàn mới sẽ tiêu tốn khoảng 3,8 triệu đô la, vì vậy về cơ bản CR7 có thể mua một chiếc xe mới mỗi tháng trong vòng ba năm tới.

Được biết, Cristiano Ronaldo là fan cuồng của hãng xe hơi Bugatti, hãng xe đắt đỏ và sang bậc nhất thế giới. Vì vậy, cầu thủ này đã sưu tập cho mình nhiều siêu xe của hãng này.

Dự án du thuyền Odin

Du thuyền Odin đang được chế tạo và dự đoán sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động vào năm tới.

Đó là một siêu du thuyền dài 360 foot với tầm hoạt động ước tính là 14.816 km.

Với chiếc du thuyền này, Ronaldo có thể đi thuyền từ quê nhà ở Madeira, Bồ Đào Nha đến Ả Rập Xê Út đúng thời gian tập huấn.

Nội thất bên trong được xây dựng như một khách sạn 7 sao và các phòng ngủ được trang trí bằng đá cẩm thạch thật của Ý.

Dự án Du thuyền Odin ước tính trị giá khoảng 220 triệu USD.

1.500 chiếc đồng hồ Jacob & Co x Ronaldo

Chiếc đồng hồ trên nằm trong BST hợp tác giữa Ronaldo và thương hiệu Jacob & Co, trong đó anh chàng giữ vai trò đồng thiết kế.

Theo thông báo từ Jacob & Co đăng trên Instagram, Ronaldo và hãng sẽ cho ra mắt 2 BST mang tên: Heart of CR7 (màu xanh) và Flight of CR7 (màu đỏ) với 4 chiếc đồng hồ mang ý nghĩa tri ân những đóng góp xuyên suốt 20 năm của Ronaldo.

Bên trong chiếc đồng hồ trị giá gần 3,7 tỷ đồng là hình ảnh Ronaldo khoác áo Real Madrid ghi bàn đánh đầu 9.7 feet vào lưới MU. Hành động này được xem như một lời đáp trả đầy tính mỉa mai trước quyết định thanh lý hợp đồng sớm từ MU.

Đồng hồ có hai phiên bản: màu đỏ và xanh - đều là hai màu áo đấu quen thuộc của MU mà Ronaldo từng gắn bó trong thời gian dài. Phiên bản đắt nhất có giá khoảng 150.000 USD.

2 máy bay Boeing 737

Một chiếc máy bay Boeing 737 hoàn toàn mới sẽ tiêu tốn khoảng 90 triệu đô la tùy thuộc vào kiểu máy.

Chiếc máy bay này có thể chở khách từ London đến Paris hoặc từ New York đến Miami.

Với hợp đồng mới trị giá hơn 200 triệu USD, Ronaldo sẽ có đủ điều kiện để mua ít nhất 2 chiếc trong số đó vào năm 2026, khi hợp đồng hết hạn.

Ronaldo đã chia tay MU sau "lùm xùm" kể tội đội bóng và chỉ trích HLV trưởng Ten Hag. Ở tuổi 37, siêu sao người Bồ Đào Nha khó lòng thi đấu cho đội bóng hàng đầu như mong muốn của anh.

Nhiệm vụ của Ronaldo tại Ả Rập Xê Út là giúp Al Nassr cạnh tranh chức vô địch Saudi League với đối thủ lâu đời là Al-Hilal. Trong đội hình Al Nassr hiện tại cũng có hai cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu là thủ môn Ospina hay tiền vệ Luiz Gustavo. Trước đó, Ronaldo phải hoàn thành nhiệm vụ của mình tại World Cup 2022 là đưa đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch.

Tham khảo: supercarblondie