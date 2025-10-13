Chốt ngày xây cao tốc trị giá 18.000 tỷ đồng, chinh phục cung đèo 108 khúc cua hiểm trở trong 'nháy mắt'

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ khởi công vào 19/12/2025

Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng các sở, ngành liên quan về tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Cuộc họp đã rà soát tiến độ, thúc đẩy dự án khởi công vào đúng ngày 19/12/2025, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đơn vị đang tổ chức rà soát trình hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu và sau đó sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Ban sẽ thành lập tổ đàm phán hợp đồng trước ngày 15/11/2025 và hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 3/12/2025.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Ban sẽ đề xuất xác định vị trí tổ chức khởi công, hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực khởi công để bàn giao cho nhà đầu tư chuẩn bị khởi công trước ngày 30/11/2025.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc có chiều dài 65,88 km, tổng mức đầu tư 18.002 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công – tư (PPP). Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027. Trong đó, khoảng 54 km đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng, và UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, điểm cuối tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Bảo Lộc cũ). Tuyến đường kỳ vọng giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn đèo Bảo Lộc vốn thường xuyên xảy ra ùn tắc và sạt lở, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực Nam Tây Nguyên.

Đèo Bảo Lộc – cung đường đèo 108 khúc cua đầy thách thức

Nằm trên Quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối TP. Hồ Chí Minh với Đà Lạt, đèo Bảo Lộc từ lâu đã trở thành một trong những cung đường đèo nổi tiếng và mang nhiều câu chuyện bí ẩn nhất tại Lâm Đồng. Dài khoảng 10 km, đèo uốn lượn quanh co qua vùng rừng núi hùng vĩ, ẩn chứa cả vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ lẫn những dấu ấn lịch sử đặc biệt.

Đèo Bảo Lộc ncũng àlà tuyến đèo thứ hai trên hành trình từ TP.HCM lên Đà Lạt – sau đèo Chuối, và là đoạn đường quan trọng nối liền vùng trung du Đông Nam Bộ với cao nguyên Di Linh.

Từ đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát cảnh quan hùng vĩ của cả Lâm Đồng và Đồng Nai, với tầm nhìn xa khoảng 23 km. Trong khi đó, từ chân đèo Bảo Lộc, chỉ cần di chuyển thêm 25 km là tới trung tâm TP. Bảo Lộc cũ, hoặc 135 km để đến Đà Lạt thơ mộng.

Được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1973, tuyến đèo Bảo Lộc có chiều dài 10 km với 108 khúc cua gấp khúc, được ví như “thử thách” thực thụ cho các tài xế đường dài.

Điểm đầu của đèo nằm tại Km98, thuộc rừng Nam Huoai, thị trấn Đạ M’ri, ở độ cao 435 m. Điểm cuối kết thúc tại Km108, xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc cũ, ở độ cao 980 m.

Chênh lệch độ cao gần 550 m khiến cung đèo trở nên hiểm trở, đặc biệt vào mùa mưa sương mù dày đặc. Vì vậy, tốc độ lưu thông tối đa được giới hạn ở mức 40 km/h, nhất là đối với xe khách và xe tải. Để đảm bảo an toàn, nhiều gương cầu lồi đã được lắp đặt ở các khúc cua khuất tầm nhìn, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Khi tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc hoàn thành, phương tiện sẽ có một tuyến đường an toàn, hiện đại. Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT

Khi tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc hoàn thành, phương tiện sẽ có một tuyến đường thay thế an toàn, thông suốt và hiện đại hơn, giúp giảm đáng kể lưu lượng xe qua đèo Bảo Lộc hiện hữu, giảm tai nạn và thiệt hại nhân mạng, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt xuống chỉ còn khoảng 3–3,5 giờ.

Cũng vì địa hình đồi núi hiểm trở, đèo Bảo Lộc thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa, gây chia cắt giao thông. Vì vậy, tuyến cao tốc mới, với thiết kế kỹ thuật hiện đại, hầm chui và cầu vượt đèo, sẽ đảm bảo an toàn lưu thông quanh năm, đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong công tác cứu hộ – cứu nạn và quốc phòng tại khu vực Nam Tây Nguyên.



