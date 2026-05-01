Chốt sổ cuộc đua bình chọn AGM Awards 2026: 3 ngôi vương chính thức lộ diện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "thắng" áp đảo

Nếu các giải thưởng do hội đồng thẩm định đóng vai trò thiết lập những chuẩn mực đánh giá dựa trên tiêu chí chuyên môn, thì 3 hạng mục bình chọn của nhà đầu tư lại mở ra một chiều kích khác. Đó là cảm nhận trực tiếp từ thị trường.

Ở đây, không có hội đồng chấm điểm hay bộ tiêu chí mang tính "kỹ thuật" làm trung tâm. Thay vào đó, chính cộng đồng nhà đầu tư là những người tham dự, theo dõi và trải nghiệm các kỳ ĐHĐCĐ sẽ trực tiếp đưa ra lựa chọn. Điều này giúp phản ánh rõ nét mức độ yêu thích, niềm tin và ấn tượng mà doanh nghiệp tạo ra trong thực tế.

Vào đúng 23h59' ngày 15/5/2026, cổng bình chọn đã đóng lại. Kết quả cuối cùng cho thấy không chỉ là cuộc đua về con số, mà còn là sự khẳng định rõ nét về sức hút, uy tín và niềm tin thị trường dành cho từng doanh nghiệp và lãnh đạo.

Vingroup chiến thắng ở hạng mục Đại hội đồng cổ đông ấn tượng

Ở hạng mục "Đại hội đồng cổ đông ấn tượng", Vingroup chính thức giành ngôi vương với 61.245 lượt bình chọn, bỏ xa phần còn lại và khép lại cuộc đua bằng một chiến thắng rõ ràng.

Xếp sau là Masan Group với 34.584 lượt, trong khi Hòa Phát đạt 25.860 lượt, giữ vị trí thứ ba. Các doanh nghiệp như SSI (22.098), FPT (18.668) và Thế Giới Di Động (17.781) tạo nên nhóm cạnh tranh phía sau, nhưng khoảng cách với vị trí dẫn đầu là không thể san lấp trong giai đoạn cuối.

Chiến thắng của Vingroup phản ánh sức hút ổn định và quy mô vượt trội của một kỳ đại hội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư.

HDBank "về đích" với cách biệt kỷ lục trong nhóm ngân hàng

Không nằm ngoài dự đoán, HDBank chính thức được vinh danh "Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm" với 104.747 lượt bình chọn. Đây là mức chênh lệch gần như tuyệt đối so với phần còn lại.

Techcombank đứng thứ hai với 25.716 lượt, theo sau là LPBank (23.684 lượt) và SHB (19.916 lượt). Nhóm ngân hàng còn lại như MB (19.700), Sacombank (18.344), TPBank (17.789), ACB (17.775) và VPBank (17.745) bám đuổi sát nhau, tạo nên một cuộc cạnh tranh nội bộ đáng chú ý.

Trên hành trình "đua vote" của khối ngân hàng, nhờ tạo được khoảng cách lớn ngay từ đầu, HDBank gần như "một mình một cuộc đua" và kết thúc bằng chiến thắng áp đảo nhất mùa giải.

Ông Phạm Nhật Vượng bứt phá để giành ngôi vị lãnh đạo ấn tượng nhất

Những diễn biến kịch tính nhất thuộc về hạng mục "Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất". Ở giây phút cuối cùng, cái tên bứt phá mạnh nhất chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup) với 352.787 lượt bình chọn.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet) cán đích ở vị trí thứ hai với 283.429 lượt và bà Đặng Huỳnh Ức My (AgriS) giữ vị trí thứ ba với 90.305 lượt, khẳng định dấu ấn của các nữ lãnh đạo trên thị trường. Đây cũng là cuộc đua tam mã hấp dẫn bậc nhất trong những ngày "đua vote" vừa qua.

Ở nhóm phía sau, ông Trần Hùng Huy (ACB) cũng có sự vươn lên mạnh mẽ, đạt 70.754 lượt, vượt qua ông Nguyễn Đăng Quang (Masan) (29.943 lượt) để chiếm vị trí thứ tư. Các vị trí tiếp đó lần lượt thuộc về ông Trương Gia Bình (18.868), bà Nguyễn Bạch Điệp (18.833), ông Trần Đình Long (18.125), ông Nguyễn Duy Hưng (18.051) và ông Nguyễn Đức Tài (17.969) với lượt bình chọn không chênh lệch quá nhiều.

Những lá phiếu đã khép lại, cùng đón chờ hành trình vinh danh AGM Awards 2026

Trong mùa ĐHĐCĐ 2026, AGM Awards do CafeF tổ chức đã tạo nên một cấu trúc giải thưởng đáng chú ý khi chia thành hai hệ thống đánh giá song song: Một bên là các hạng mục do chuyên gia và ban tổ chức lựa chọn, bên còn lại là các giải thưởng do chính cộng đồng nhà đầu tư bình chọn. Sự tách bạch này không chỉ giúp mở rộng góc nhìn đánh giá, mà còn tạo ra một "bức tranh hai chiều", giúp chuẩn mực chuyên môn song hành với cảm nhận thực tế từ thị trường thực tế.

Kết quả vừa được công bố mới chỉ phản ánh 3 hạng mục do các NĐT bình chọn, thể hiện tiếng nói thị trường một cách trực tiếp và rõ ràng nhất qua từng lá phiếu. Từ những đại hội được đánh giá cao về minh bạch, đổi mới, cho tới những lãnh đạo tạo dấu ấn cá nhân mạnh mẽ, tất cả đã góp phần tạo nên một "cuộc đua" có tính cạnh tranh cao và giàu cảm xúc.

Tiếp theo, AGM Awards 2026 vẫn còn những hạng mục quan trọng khác sẽ bước vào quá trình được Hội đồng chuyên gia thẩm định và đánh giá độc lập, nhằm đảm bảo góc nhìn đa chiều, chuyên sâu và toàn diện hơn về chất lượng đại hội cũng như năng lực doanh nghiệp.

Những kết quả vinh danh cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/05/2026. Cuộc đua có thể đã khép lại ở phần bình chọn, nhưng hành trình vinh danh vẫn đang tiếp diễn. AGM Awards năm nay vì thế vẫn còn những "ẩn số" đáng chờ đợi ở phía trước.