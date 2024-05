Chủ đất: “Tôi không thể bán lỗ được”

Mặc dù rất muốn bán đất nhưng anh Kh, một nhà đầu tư đang có hai nền đất tại quận 9 không thể “chốt” với bên mua do mức giá vẫn thấp hơn giá mua vào. Được biết, lô đất bán có diện tích hơn 50m2, mua vào cuối năm 2021 với giá 2,8 tỉ đồng/nền. Đến cuối năm 2023, anh Kh rao bán với giá 2,820 tỉ đồng/nền, lỗ chi phí lãi ngân hàng trong vài năm. Song, khi anh gửi môi giới thì mức giá có thể bán được là 2,4-2,5 tỉ đồng, thấp hơn vài trăm triệu so với giá anh muốn thu về.

“Tôi không thể bán lỗ được. Giá thu về đã lỗ khi tính chi phí lãi ngân hàng và môi giới rồi. Nếu bán không được như đã rao, tôi vẫn sẽ để đó, chờ thêm”, anh Kh cho biết.

Dẫu nói chờ nhưng lâu lâu anh Kh lại gọi điện cho môi giới để hỏi thăm về tình hình giá cả khu vực. Sự khó khăn về dòng tiền khiến nhà đầu tư này tỏ ra nóng ruột khi giá đất vẫn chưa có dấu hiệu đi lên. Ở giai đoạn này, bán ngang giá mua vào như nền đất của anh vẫn khó hấp thụ.

Trường hợp của chị L (ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM) cũng tương tự. Vào cuối năm 2019, khi thị trường nhà đất Củ Chi còn sôi động hoạt động mua bán, chị rút tiền tiết kiệm mua mảnh đất 100m2 thổ cư tại đây với mức giá gần 3 tỉ đồng. Sau đó nửa năm, mảnh đất lên giá 400 triệu đồng. Chị L không bán ra mà để đó chờ tăng giá cao mới bán.

Thế nhưng, kể từ cuối năm 2021 đến nay, nền đất của chị không những không lên giá mà đã tụt khoảng 500 triệu đồng so với giá mua vào. Chị L cho biết, gần đây do hụt dòng tiền cho việc kinh doanh nên chị rao bán lô đất. Thế nhưng, mức giá có thể bán được đã giảm gần nửa tỉ đồng so với giá chị mua. Chị L quyết định chờ thêm, vay vốn bên ngoài để xoay sở việc kinh doanh.

Theo ghi nhận, thị trường đất nền, nhà phố phía Nam đã có giao dịch trở lại nhưng giá chưa bật tăng. Các nền đất bán ra thời điểm này đã không còn giảm sâu như trước nhưng để có giao dịch đa số là các nền bán thấp hơn giá thị trường từ 10-20%. Người mua vẫn ưu tiên xuống tiền với các bất động sản giảm giá. Những nền đất, căn nhà bán ngang giá mua vào vẫn chưa thể hấp thụ.

Dự báo, giai đoạn đất nền có thể bật giá trở lại có thể từ thời điểm 2025 – 2026. Trong khi sức cầu dự báo hồi phục rõ hơn từ cuối năm 2024. Tuy vậy, đó là với đất nền ven Tp.HCM, trong khi đất tỉnh dự báo còn gặp khó khăn do sức cầu còn yếu.