Chủ đầu tư bị phạt vì dự án khu dân cư không giấy phép môi trường

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát với số tiền 300 triệu đồng.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát có trụ sở tại phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Nguyễn Minh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Một góc dự án xây dựng Khu dân cư khu phố Bình Dương. Ảnh: CAND.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát bị xử phạt do không có giấy xác nhận hoàn công công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án từ tháng 4/2020 đối với dự án xây dựng Khu dân cư khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa do công ty này làm chủ.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt không áp dụng đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường.

Lý do, Công ty An Hưng Phát đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra, đánh giá. Công ty đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường theo yêu cầu của sở.

Ngoài ra, trong thời gian khu dân cư khu phố Bình Dương đi vào hoạt động đến nay, địa phương chưa nhận được đơn thư kiến nghị của người dân về hoạt động của khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đại diện pháp luật công ty chấp hành nộp phạt trong thời gian 10 ngày. Trường hợp không chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thực hiện.