Chủ đầu tư Cụm công nghiệp ở Đồng Nai bị phạt gần 1 tỉ đồng

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có kết luận thanh tra đối với Công ty CP gạch men Sa Ha Do (Chủ đầu tư Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), trong đó chỉ ra các sai phạm liên quan đến xây dựng và bảo vệ môi trường.