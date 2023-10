Chủ đầu tư Gem Sky World bị xử phạt 900 triệu đồng do huy động vốn trái phép

Ngày 3/10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với chủ đầu tư KDC Long Đức (dự án Gem Sky World) tại xã Long Đức, huyện Long Thành số tiền 900 triệu đồng.

Cụ thể, theo quyết định số 2276/QĐ-XPHC của UBND tỉnh, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty Hà An) – chủ đầu tư dự án Gem Sky World do ông Nguyễn Chí Nghiêm là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật bị xử phạt về hành vi huy động vốn không đúng quy định.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên, trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, công ty Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định.

Đồng thời, doanh nghiệp này phải báo cáo bằng văn bản việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả định kỳ (90 ngày/lần) về Sở Xây dựng Đồng Nai để theo dõi, giám sát.

Trong trường hợp hết thời hạn 360 ngày, công ty Hà An không thực hiện xong hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định sẽ bị cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đó, ngày 12/9, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai đã làm việc với công ty Hà An liên quan việc huy động vốn không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản tại dự án Gem Sky World.

Công ty Hà An đã cung cấp văn bản liên kết giữa các công ty (ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản dự án Gem Sky World với Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Đất Xanh – Đất Xanh Service). Các thỏa thuận giữa Đất Xanh Service với ngân hàng liên quan dự án Gem Sky World.

Ngoài ra, công ty Hà An còn cung cấp văn bản thỏa thuận tư vấn, đặt cọc, môi giới bất động sản, hợp đồng giao dịch bất động sản với khách hàng các sản phẩm của công ty: nhà liên kế, nhà liên kế vườn, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập…

Chủ đầu tư Gem Sky World đã có giao dịch tư vấn, thỏa thuận đặt cọc với 2.303 khách hàng. Mục đích nhằm huy động vốn để thực hiện dự án khi chưa đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh.

Sau khi làm việc, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đối với công ty Hà An về hành vi vi phạm huy động vốn không đúng quy định.

Được biết, dự án Gem Sky World do công ty Hà An (công ty con của Đất Xanh Group; HoSE: DXG) làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai có quy mô 92,2ha gồm: đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse, căn hộ… Trong đó, 50,5% là đất ở, còn lại 49,5% là đất công viên cây xanh và công trình công cộng. Dự án được chia làm 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn.