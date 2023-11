Chủ đầu tư HT Pearl kiến tạo không gian sống trọn vẹn cảm xúc

HT Pearl chào đón hàng ngàn cư dân "về tổ ấm"



Khu căn hộ chuẩn Nhật HT Pearl đã chào đón hàng ngàn cư dân về "tổ ấm mới" từ cuối tháng 10.2023. Tính đến hiện tại, chủ đầu tư HT Pearl đã kết hợp cùng iHouzz (Đơn vị triển khai độc quyền dự án HT Pearl) bàn giao hơn 600 căn hộ đến cư dân. Với tốc độ bàn giao khẩn trương, dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 sẽ bàn giao toàn bộ hơn 1.000 căn hộ để cư dân về nhà đón Tết 2024.

Bàn giao nhà đúng cam kết tới khách hàng chính là minh chứng cho những quyết tâm và nỗ lực của chủ đầu tư - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT Pearl. Đây chính là sản phẩm nhà ở mang nhiều tâm huyết của chủ đầu tư, nhằm kiến tạo nên chốn an cư lý tưởng cho gia đình trẻ và xây dựng cộng đồng văn minh, thịnh vượng tại thành phố Dĩ An.

Với nhiều chủ đầu tư, khi bàn giao xong căn hộ cho cư dân sẽ giao cho các đơn vị quản lý tiếp quản và ít dành thời gian quan tâm khâu vận hành. Tại HT Pearl, chủ đầu tư quan niệm bàn giao căn hộ mới chỉ là khởi đầu của sự đồng hành cùng cư dân.



Chủ đầu tư gần như túc trực mỗi ngày để chăm chút, theo sát bàn giao từng căn hộ tới cư dân, đồng hành cùng đơn vị vận hành theo sát tất cả các khâu từ an ninh, phòng cháy, vệ sinh, tiện ích nội khu, …. Đặt mình vào cư dân để thấu hiểu, lắng nghe và giải quyết nhanh chóng ý kiến phản hồi, cùng cư dân tạo nên một môi trường sống hạnh phúc.

HT Pearl mang tới những nụ cười hạnh phúc

Là một trong những cư dân đầu tiên về sống tại HT Pearl, chị Vân Anh bày tỏ sự vui mừng khi đã có "tổ ấm" mới để vun vén cuộc sống riêng. Chị chia sẻ: Gia đình tôi đã về đây sống được hơn một tháng. Tôi đề cao sự tận tâm của chủ đầu tư đối với cư dân. Khâu vệ sinh, đổ rác rất cẩn thận, phòng chứa rác được lau chùi hàng ngày, lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Ban quản lý tòa nhà một mặt tạo mọi điều kiện cho cư dân nhưng mặt khác cũng hết sức nghiêm khắc trong các quy định về phòng chống cháy nổ và an ninh, nhất là khi có sự xuất hiện của người lạ mặt. Công tác phòng cháy chữa cháy được tập rượt thường xuyên nên cũng khá an tâm.

Chị Vân Anh chia sẻ thêm: Điều khiến tôi hài lòng nhất khi về đây sinh sống là chung cư có trường mầm non chất lượng ngay tại khối đế, trường cấp 1,2,3 kế bên, rất thuận tiện cho việc học hành của các con và cũng giúp gia đình tiết kiệm được nhiều thời gian đưa đón. Gần nơi sống cũng có nhiều trung tâm mua sắm, vui chơi như Go Dĩ An, Giga Mall Phạm Văn Đồng,... nên cuối tuần muốn đưa các con đi đâu chơi cũng tiện.

Hệ thống tiện ích tầng 3 tại HT Pearl đã hoàn thiện và đi vào vận hành

Về sinh sống tại HT Pearl gần một tháng nay anh Hoàng vô cùng hài lòng với quyết định của mình. Anh tâm sự: Đánh giá một cách công tâm, chất lượng hoàn thiện của chủ đầu tư đúng như cam kết từ đầu, thiết bị nội thất cao cấp, tiện ích nội khu được hoàn thiện khang trang. Tôi rất hài lòng khi dọn về đây sống, buổi sáng lái xe đi làm chỉ mất khoảng 15 phút, buổi chiều được trở về không gian thư thái, yên bình, thật sự tôi không mong gì hơn.



HT Pearl được đánh giá sang trọng, đẳng cấp nhất so với khu vực

Bên cạnh những cư dân mua nhà để ở, HT Pearl cũng có rất nhiều khách hàng mua để đầu tư sinh lời, đầu tư cho thuê.



Anh Quang - khách hàng mua đầu tư chia sẻ: Tôi nhận nhà hơn một tháng nay, ban đầu tính mua để khi nhận bàn giao bán kiếm lời, nhưng năm nay thị trường BĐS thanh khoản không được như ý, HT Pearl bàn giao lại khá đẹp nên tôi quyết định giữ lại để cho thuê đợi thị trường ổn định mới ra hàng. May mắn là căn hộ rất dễ cho thuê, tôi chỉ việc gửi sản phẩm cho đơn vị hỗ trợ cho thuê ngay khối đế, họ tự lo tìm khách, dẫn khách xem nhà, các thủ tục thuê, … nên không tốn thời gian của tôi. Tiền thuê nhà mỗi tháng cũng khá ổn nên tôi cũng an tâm.

Chúc mừng cư dân HT Pearl đã nhận nhà như ý, có một không gian sống lý tưởng. Tết này, HT Pearl sẽ rộn rã tiếng cười, ngập tràn hoa xuân, sẵn sàng cho một tổ ấm vẹn tròn, một năm mới an khang.

HT Pearl hiện đang được giao dịch trực tuyến trên nền tảng iHouzz App, và phân phối độc quyền bởi iHouzz, cùng Dat Xanh Services, Đất Xanh Miền Nam, Houzz Agent, DXMD Việt Nam, Maxland.

Thông tin dự án: Khu căn hộ cao cấp HT- Ngọc Châu (HT- Pearl Apartment) tại khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tên thương mại: HT - Pearl

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng nhà HT - Pearl