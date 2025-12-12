Chủ đầu tư sẽ ứng trước kinh phí để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Sáng 11/12, tại ngày làm việc cuối cùng, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Điểm đáng chú ý, Nghị quyết đã bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, trường hợp đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Các đại biểu tại phiên họp sáng 11/12. Ảnh: Như Ý

Trước đó, báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, chủ đầu tư sẽ ứng trước kinh phí để trả số tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiền chênh lệch giữa số tiền tính theo mức trung bình của giá đất đã thỏa thuận.

UBND cấp tỉnh quy định việc bố trí tạm cư, thời gian và kinh phí tạm cư đối với trường hợp quyết định thu hồi đất trước khi hoàn thành bố trí tái định cư.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh phải quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất đối với người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Căn cứ quy định của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã quyết định biện pháp, mức hỗ trợ khác cho từng dự án cụ thể.

Giá đất tính tiền bồi thường về đất quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật Đất đai; giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư được tính theo giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp bồi thường bằng đất ở tại chỗ mà giá đất tại vị trí được bồi thường chưa có trong bảng giá đất thì cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất tại vị trí tương tự để quyết định.

Trong trường hợp này, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo cấp tỉnh để trình HĐND bổ sung vào bảng giá đất trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026; riêng một số nội dung như lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm của các thành phố, quy hoạch sử dụng đất cấp xã thì sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2025.