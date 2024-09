Chủ quản “khu nhà giàu” Phú Mỹ Hưng báo lãi tăng gấp đôi lên 1.367 tỷ đồng

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2024. Ghi nhận, Công ty lãi sau thuế 1.367 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Phú Mỹ Hưng ghi nhận gần 12.655 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ phải trả vào mức 22.399 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu gần 8.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản hơn 35.000 tỷ.

Hiện tại, Phú Mỹ Hưng có 3 lô trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước và 3 lô trái phiếu phát hành quốc tế.

Trong 3 lô trái phiếu phát hành trong nước, với tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 7,15-8.8%/năm, đều đáo hạn vào năm 2026. Còn 3 lô trái phiếu phát hành quốc tế với tổng giá trị huy động là 305 triệu USD.

Được biết, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thành lập vào tháng 12/2008, là chủ đầu tư của dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM.

Phú Mỹ Hưng có vốn điều lệ 954 tỷ đồng, do ông Tseng Fan Chih (quốc tịch Trung Quốc) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Trong đó, vốn nước ngoài chiếm 70% (góp bằng ngoại tệ), do Phu My Hung Asia Holdings Corporation (trụ sở tại Cayman Island) nắm. Và vốn tư nhân 30% (được góp bằng giá trị quyền sử dụng đất), do Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nắm.

Về IPC, được biết đến là là doanh nghiệp nhà nước do UBND Tp.HCM sở hữu 100% vốn điều lệ, hiện do ông Lâm Hoài Anh làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.