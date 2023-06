Chủ quan trong phòng bệnh, gánh ảnh hưởng khôn lường từ đột quỵ

Chủ quan trong phòng ngừa đột quỵ khi thời tiết diễn biến bất thường có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tàn tật vĩnh viễn.

Đầu tháng 5, bệnh nhân N.T.L được cấp cứu trong tình trạng tê yếu nửa người trái, sức cơ yếu, nói đớ. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị cơn nhồi máu não cấp, phải dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch làm tan cục máu đông. Được biết, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi đi ngoài trời nóng về liền bật điều hòa với nhiệt độ thấp, mặt khác còn có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và mỡ máu cao là các yếu tố thuận lợi thúc đẩy nhồi máu não gây đột quỵ.

Hàng năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ nhưng tỷ lệ được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong 6 giờ đầu chỉ có 33%. Đây là con số rất đáng báo động, nhất là vào thời điểm hiện tại, nắng nóng liên tục kéo dài trên khắp cả nước, độ ẩm cao làm gia tăng nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt và mất nước.



Nguy cơ đột quỵ tăng cao vào mùa nắng nóng đã được các nhà khoa học đến từ trường Đại học Okayama và Bệnh viện Trung ương Tsuyama (Nhật Bản) công bố năm 2022. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ cao đối với nguy cơ đột quỵ cho thấy mỗi lần nhiệt độ tăng 1°C, nguy cơ đột quỵ tăng 35%.

Theo Tạp chí Y học Anh (BMJ) nhiệt độ cao có thể gây mất nước nghiêm trọng. Điều này dẫn đến sự gia tăng nồng độ hồng cầu, gây kết tụ các tế bào hồng cầu và tiểu cầu hình thành cục máu đông. Đây chính là "hung thủ" hàng đầu gây đột quỵ vào mùa nóng.

Nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập điều độ để hạn chế nguy cơ đột quỵ

Mặt khác, khi có các biểu hiện như xây xẩm mặt mày, miệng khô, buồn nôn, tim đập nhanh, khó nói, tay chân yếu… nhiều người lại cho rằng do say nắng nên chủ quan. Điều này rất nguy hiểm vì bỏ lỡ thời gian vàng trong cấp cứu sẽ làm gia tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là đối với những người có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường…



Đột quỵ có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng với thể chất và thần kinh. Do đó, để phòng ngừa đột quỵ, Bộ Y tế khuyến cáo nên uống đủ nước, hạn chế đi ra ngoài, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, mặc quần áo thoáng mát; Nếu phải làm ngoài trời nắng thì sau 45 phút đến 1 giờ cần nghỉ ngơi nơi thoáng mát từ 15 - 20 phút; Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, uống tối thiểu 1,5 – 2 lít nước/ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

Điều quan trọng cần nhớ là khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như chóng mặt, xây xẩm, tê yếu tay chân, khó nói, tầm nhìn kém… cần nghĩ ngay đến đột quỵ và đi khám ngay lập tức. Bên cạnh đó, để ngăn đột quỵ mùa nắng nóng, có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông, cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; tăng tuần hoàn máu…

Lựa chọn sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Hiện nay, NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice của Dược Hậu Giang được hàng triệu người tiêu dùng ủng hộ và lựa chọn vì có thành phần chính là nattokinase đã được chứng nhận về hiệu quả giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu. Sản phẩm NattoEnzym Red Rice còn có thêm men gạo đỏ hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

Bộ ba sản phẩm đã vượt qua sự kiểm định khắt khe hằng năm của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Vì thế, lựa chọn NattoEnzym với dấu mộc của JNKA trên bao bì sẽ giúp người tiêu dùng tránh được sản phẩm kém chất lượng.

NattoEnzym Red Rice mang lại hiệu quả phòng ngừa đột quỵ

TPBVSK "NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice - Hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông - Nguyên liệu Nhật Bản", giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu não; hỗ trợ làm tan cục máu đông trong lòng mạch, tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ phòng bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu.



NattoEnzym Red Rice còn hỗ trợ giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

NattoEnzym Red Rice có thành phần chính là men gạo đỏ và nattokinase đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh cũng như Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) chứng nhận về hiệu quả chống hình thành và làm tan cục máu đông, giúp dự phòng đột quỵ, tăng tuần hoàn và lưu thông máu, hỗ trợ ổn định huyết áp…

Các sản phẩm đã vượt qua sự kiểm định khắt khe hằng năm của JNKA về nguồn nguyên liệu nhập khẩu độc quyền từ Nhật, sản xuất đạt chuẩn GMP. Dấu mộc của JNKA được in trên bao bì chính là bảo chứng khẳng định cho chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

