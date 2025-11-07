Chủ tài khoản Vietcombank, Agribank, TPBank, MB cần lưu ý: Một thay đổi quan trọng khi chuyển tiền online trên app

Một số ngân hàng thương mại, trong đó có Vietcombank và Agribank, vừa triển khai thêm tính năng cảnh báo rủi ro khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền, nhằm tăng cường an toàn và hạn chế nguy cơ gian lận trực tuyến.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc, hiện nhà băng này đã mở rộng áp dụng tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch trên nền tảng VCB Digibank và tại quầy, bắt đầu từ ngày 5/11/2025.

Theo Vietcombank, khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trực tuyến, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo nếu phát hiện tài khoản người nhận có dấu hiệu rủi ro như: thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tài khoản nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan chức năng, hoặc thuộc danh sách nghi ngờ gian lận. Đối với giao dịch tại quầy, giao dịch viên sẽ thông báo cho khách hàng nếu phát hiện dấu hiệu tương tự.

Cảnh báo giúp khách hàng xem xét và quyết định có tiếp tục giao dịch hay không. Trước đó, từ ngày 30/6, Vietcombank đã áp dụng VCB Alert cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas 24/7 trên VCB Digibank. Ngân hàng cho biết hệ thống đã ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp cảnh báo được phát hiện kể từ khi triển khai.

Trước đó, ngân hàng hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đang cung cấp miễn phí tính năng AgriNotify trên ứng dụng Agribank Plus. Tính năng này giúp phát hiện và cảnh báo khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận có dấu hiệu nghi ngờ gian lận.

Dịch vụ AgriNotify đối chiếu dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và nguồn nội bộ để xác định các tài khoản rủi ro. Khi phát hiện tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để khách hàng kiểm tra kỹ thông tin trước khi hoàn tất giao dịch. Cảnh báo được chia thành các mức độ như rủi ro cao, rủi ro trung bình hoặc chưa xác thực, tùy theo nguồn dữ liệu đối chiếu.

Ngoài Vietcombank và Agribank, một số ngân hàng khác cũng đã triển khai các giải pháp tương tự. Đơn cử như trước đó, TPBank áp dụng hệ thống Cảnh báo chuyển tiền rủi ro, tự động hiển thị thông báo hoặc tạm chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu bất thường. Theo TPBank, tính năng mới của TPBank hoạt động dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO (System for Intelligent Monitoring and Oversight) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai. SIMO là nền tảng trung tâm chia sẻ thông tin về các tài khoản nghi ngờ gian lận giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý. Bên cạnh đó TPBank đã kết nối trực tiếp với dữ liệu của Bộ công an – A05 để đa dạng hóa các nguồn cảnh báo.

Ngân hàng MB cũng từng phát ra thông báo về việc bổ sung tính năng nhận diện tài khoản nghi ngờ lừa đảo, cảnh báo khách hàng ngay khi nhập thông tin người nhận.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai các công cụ cảnh báo thể hiện xu hướng tăng cường an toàn trong hoạt động giao dịch điện tử. Các tính năng này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro gian lận và giúp khách hàng thận trọng hơn khi thực hiện chuyển tiền trực tuyến.