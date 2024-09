Chu Thanh Huyền gặp vấn đề sức khoẻ, Quang Hải túc trực chăm sóc

Trên trang cá nhân, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải mới đây gây lo lắng khi cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân. Trong video, hot girl sinh năm 2000 để lộ gương mặt mệt mỏi, liên tục kêu đau đầu, nghẹt mũi. Chu Thanh Huyền chia sẻ: " Các chị ơi, mẹ bỉm livestream xong là đau đầu quá. Đau đầu với cả bị nghẹt mũi luôn, vẫn phải hút sữa. Con trai hôm nay còn đi tiêm hai mũi về, con còn bị sốt nữa cơ. Khổ ghê gớm".

Chu Thanh Huyền mới sinh em bé được mấy tháng, nhưng cô nàng đã nhanh chóng trở lại với công việc kinh doanh và miệt mài làm việc. Ngoài lý do mệt mỏi sau khi làm việc, vợ Quang Hải còn cho biết bản thân cô bị viêm mũi dị ứng, "c ứ thay đổi thời tiết là y như rằng, toang luôn". Trong khi Chu Thanh Huyền than thở, Quang Hải ở bên cạnh liên tục bóp đầu cho vợ, anh chàng còn nói đùa mấy câu để làm vợ vui vẻ hơn.

Chu Thanh Huyền gặp vấn đề sức khoẻ khiến Quang Hải lo lắng

Trong video, đôi vợ chồng son còn trò chuyện thân mật về những việc nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày sau 5 tháng về chung một nhà. Bà xã Quang Hải muốn đi học cắm hoa, còn chàng cầu thủ cũng có ý định sẽ đi học nấu ăn để nấu cho vợ những khi không phải đi xa tập luyện và thi đấu. Khi Chu Thanh Huyền gặng hỏi Quang Hải thấy mình nấu ăn có ngon không, tiền vệ quê Đông Anh đùa vui: "Nhắm mắt nhắm mũi ăn cũng ngon".

Nàng WAG phản pháo rằng cô nấu ăn cũng được, chỉ là không thích nấu mà thôi. Còn Quang Hải cũng ngọt ngào bày tỏ bản thân anh rất muốn tự tay nấu cho bà xã ăn. Chỉ cần tưởng tượng tới khung cảnh gia đình Quang Hải hạnh phúc, chồng nấu ăn, vợ cắm hoa, dân tình đã thấy ngưỡng mộ.