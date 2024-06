Chu Thanh Huyền tự khoe ảnh thời chưa can thiệp thẩm mỹ nhưng đã khiến Quang Hải phải đắm say.

Mới đây trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền đã chia sẻ lại khoảnh khắc ở bên Quang Hải 4 năm trước. Cả hai cùng đi uống nước vào trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này, cả hai mới quen. Đáng chú ý nhan sắc của nàng WAG sinh năm 2000 cũng khác hẳn thời điểm hiện tại.

Lúc này Thanh Huyền can thiệp mũi và tiêm chỉnh má để có vẻ ngoài như mong muốn.Tuy nhiên cô vẫn chưa làm răng, khi cười vẫn để lộ chiếc răng khểnh. Sau này, khi quen Quang Hải được một thời gian, Thanh Huyền đã làm răng sứ.

Nhờ những chỉnh sửa này mà so với trước đây, trông Chu Thanh Huyền hiện tại có phần xinh đẹp và sắc sảo hơn hẳn. Ngoài ra, so với trước kia Chu Thanh Huyền cũng được cho rằng đã cấy tóc, can thiệp kỹ thuật để có mái tóc đẹp rồi đi bán một loại viên uống mọc tóc. Tuy nhiên cô nàng đã phủ nhận thông tin này bằng cách công khai hình ảnh ngày xưa, cho biết phần tóc mai bị mọc lởm chởm trán cô nàng bị ngắn lại và không được thuận mắt nên đã đi triệt phần tóc mai mọc không ưng ý đó.