Chủ thương hiệu sữa Cô gái Hà Lan lên tiếng về thông tin “Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan bị bắt“

Công ty FrieslandCampina Việt Nam vừa phát đi thông báo về thông tin được đăng tải trên một số báo và mạng xã hội từ ngày 29/8, với tiêu đề “Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan bị bắt vì sản xuất hàng giả”.

Theo nội dung đăng tải, Cơ quan CSĐT Công an TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Hà Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

FrieslandCampina Việt Nam cho biết, Công ty CP Sữa Hà Lan là một công ty Việt Nam có địa chỉ trụ sở tại 335 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công ty này hoàn toàn không liên quan đến Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam cũng như thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan của Công ty FrieslandCampina Việt Nam.

Công ty FrieslandCampina Việt Nam là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Tập đoàn đa quốc gia Royal FrieslandCampina (Hà Lan). FrieslandCampina Việt Nam sản xuất và cung cấp các sản phẩm như sữa mang thương hiệu Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady), sữa công thức Friso, sữa chua uống Yomost, thức uống dinh dưỡng Fristi, sữa đặc và kem đặc Hoàn Hảo, Trường Sinh và các sản phẩm dinh dưỡng khác.

"Với hơn 150 năm lịch sử trên toàn cầu và gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, FrieslandCampina luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm của Việt Nam và quốc tế nhằm cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng có chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam", thông báo của FrieslandCampina Việt Nam cho biết.