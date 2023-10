Chủ tịch 1 công ty địa ốc tại Kiên Giang nhận thù lao hơn 1,4 tỷ đồng/tháng - gấp 300 lần mức trả cho thành viên HĐQT

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa đưa cổ phiếu CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) vào diện kiểm soát từ ngày 12/10/2023. Trước đó, CKG đã rơi vào diện cảnh báo từ ngày 27/9 do chậm nộp BCTC soát xét bán niên quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Cuối tháng 8, HĐQT CKG đã thông qua nghị quyết tạm thời lựa chọn danh sách công ty kiểm toán được cơ quan nhà nước chấp thuận để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2023. Nguyên nhân bởi ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 của Công ty bất thành vì không đủ điều kiện tiến hành.

Lợi nhuận 6 tháng giảm còn 75 tỷ đồng

Mới đây, CKG đã công bố BCTC kiểm toán nửa đầu năm 2023. Ghi nhận, CKG thu 75 tỷ đồng lãi ròng, giảm 17% so với 6 tháng đầu năm. ngoái dù doanh thu tăng.

Nguyên nhân theo CKG cho biết, chi phí tài chính tăng là do các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền vay so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh hưởng của thị trường tín dụng, lãi suất liên tục tăng, việc bán nhà theo đó bị chậm lại nên Công ty đã thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn nhằm thu hút khách hàng đẩy nhanh việc bán nhà các dự án đủ điều kiện khiến chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ.

“Trong kỳ, doanh thu của dự án nhà ở xã hội (NOXH) chiếm tỷ trọng 39% trên tổng doanh thu 6 tháng năm 2023 và theo quy định về giá bán NOXH, lợi nhuận không vượt quá 10% chi phí đầu tư. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận của dự án NOXH làm giảm lợi nhuận chung của Công ty”, CKG giải trình thêm.

Bên cạnh đó, đối việc lợi nhuận BCTC soát xét giảm 6% so với báo cáo tự lập công bố trước đó, CKG cho biết nguyên nhân chủ yếu do trích bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi trên 6 tháng dưới 1 năm là 5,2 tỷ đồng của các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn và thi công.

Sau 6 tháng, CKG thực hiện 50% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Thù lao Chủ tịch gấp 300 lần các Thành viên HĐQT còn lại

Đáng chú ý nhất là bảng thù lao của CKG, dù kinh doanh giảm sút song thù lao của Chủ tịch HĐQT CKG Trần Thọ Thắng lại rất “nổi trội” với hơn 8,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Tính trung bình mỗi tháng, ông Thắng nhận hơn 1,4 tỷ đồng tiền thù lao.

Mức thu nhập này đã giảm nhiều so với cùng kỳ khi 6 tháng đầu năm ông Thắng nhận gần 9,7 tỷ đồng.

Trong khi những cấp dưới như Phó Chủ tịch nhận 30 triệu đồng hay Thành viên HĐQT chỉ nhận trung bình 27 triệu đồng, tương đương 4,5 triệu đồng/tháng - chưa bằng 1/300 thù lao của chủ tịch.

Tổng Giám đốc là bà Phạm Thị Như Phượng nhận hơn 2,4 tỷ đồng, tính trung bình khoảng 200 triệu đồng/tháng. Các vị trí Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng nhận trung bình hơn 50 triệu đồng/tháng.

Thống kê cho thấy, thù lao Chủ tịch những năm qua cũng ở mức cao, chiếm 40-50% tổng thù lao cho ban lãnh đạo Công ty. CKG hoạt động chính trong mảng bất động sản, một số dự án của Công ty có thể kể đến Khu đô thị Tây Bắc, dự án khu dân cư phường An Bình, dự án Hoa viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, dự án khu dân cư Nam An Hòa...