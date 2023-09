Chủ tịch Cen Group chỉ ra “nỗi đau” của thị trường bất động sản khi loạt khu nghỉ dưỡng vắng khách

Tại Lễ ký kết hợp tác du học kép nghề điều dưỡng giữa Cen Academy - Azurit Hansa (CHLB Đức), khi chia sẻ về lý do khiến Cen Group nhanh chóng “đặt chân” vào mảng bất động sản điều dưỡng, ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết: “Chúng ta đã biết trong khi thế giới đang thắt chặt tín dụng thì Việt Nam đang nới ra nhưng thanh khoản vẫn kém. Chính vì thế, đó không phải là chuyện thị trường bất động sản trầm lắng đơn thuần. Mà do việc thị trường đang tung ra các sản phẩm không phù hợp. Rõ ràng, thu nhập của người dân năm qua đã giảm, sức mua hạn chế. Trong khi các sản phẩm bất động sản có giá cao so với sức mua của người tiêu dùng”.

Điển hình có thể kể đến hàng loạt shophouse tại các đảo, ven biển có giá quá cao đang chịu cảnh bỏ hoang. Đặc biệt, hàng trăm nghìn căn condotel có giá trị cũng chung cảnh này. Trong khi đó, ở thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, các căn hộ có giá thuê từ 5 - 10 triệu đồng/tháng luôn cháy hàng, thậm chí không có để cho thuê. Vì vậy, có thể thấy đó là vấn đề cung - cầu đang mất cân đối, không đơn giản chỉ do thị trường trầm lắng.

“Bất động sản trầm lắng thời gian qua chỉ làm cho việc mất cân đối cung - cầu thêm sâu sắc. Bởi chúng ta đã hạ tín dụng nhưng bất động sản vẫn không bán được, tức là sức mua của người dân đang yếu”, ông Vũ nói.

Theo Chủ tịch Cen Group, nhìn ra thế giới, trong suốt 40 năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc rất đáng kinh ngạc, nhất là mảng bất động sản. Trong khi dân số già hóa, họ không có nhu cầu mua bất động sản. Nhưng hiện nước này đang có 130 triệu căn nhà bỏ hoang, dù đã giảm giá 30 - 40% nhưng cũng không có người mua.

“Tại Việt Nam, các hòn đảo nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng hầu như chỉ đông vào các kỳ nghỉ lễ và cuối tuần, còn lại khá vắng. Chúng tôi nhận thấy một sự lãng phí tài nguyên quốc gia ở các hòn đảo này, và cũng nhìn thấy tiềm năng bất động sản điều dưỡng ở đó”, vị lãnh đạo Cen Group nói.

Theo ông Vũ: "Phát triển mảng bất động sản điều dưỡng, chúng ta có thể tạo ra điểm hút đầu tư nước ngoài và ngoại tệ về Việt Nam. Ví dụ, tập đoàn Azurit Hansa có hơn 80 cơ sở trên khắp thế giới, họ sẽ chuyển trường thực hành về đây. Điều này cũng là cách kích thích người nước ngoài tới và mang ngoại tệ về Việt Nam. Đồng thời, giúp các sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trong ngành y có nơi để thực hành, đáp ứng nhu cầu của thế giới. Xa hơn là chính người già tại Việt Nam sẽ được hưởng các tiện ích này. Đó là điều mà Cen Group nhìn thấy và quyết định khai thác bất động sản điều dưỡng ở Việt Nam".

“Khi chúng tôi bước ra thế giới, nhìn vào vấn đề toàn cầu và cảm nhận được "nỗi đau" của thị trường nước nhà. Rất nhiều tập đoàn đang mong đợi bán shophouse, liền kề ở bờ biển và các đảo, nhưng theo tôi đánh giá điều này không khả quan. Bởi các sản phẩm này không phù hợp với thị trường. Điều khiến nhiều nhà đầu tư hiện nay tự tin đó là bởi chiến thắng trong quá khứ và các sản phẩm này đã cũ. Các bờ biển các đảo có nhiều bất động sản như thế nhưng lại không có hoạt động và đa phần nhà đầu tư đều trong tình trạng gánh lỗ”, Chủ tịch Cen Group chia sẻ.