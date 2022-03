Chủ tịch Chứng khoán APG đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu APG khi thị giá đã giảm hơn 16% từ vùng đỉnh

Cập nhật mới đây, ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán : APG) vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu APG. Mục đích đưa ra là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/3 đến ngày 26/4/2022. Nếu thành công mua vào toàn bộ lượng đăng ký, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại APG từ gần 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,27% vốn lên gần 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 13,64%.

Chốt phiên 25/3, thị giá APG đạt 17.300 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 16% so với mức đỉnh giá 20.700 đồng trong phiên đầu năm 2022. Tạm tính theo mức giá này, vị Chủ tịch APG sẽ phải chi gần 35 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

Diễn biến cổ phiếu APG 1 năm gần đây

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2021, APG đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm với doanh thu cả năm đạt 370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 302 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2020. Theo giải trình, APG cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu do chênh lệch đánh giá lại các TSTC thông qua lãi lỗ năm 2021 tăng, bên cạnh đó doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán cũng có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.



