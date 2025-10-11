Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: “Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều có ước mơ của riêng mình, nhưng nếu ước mơ ấy đi một mình thì rất nhỏ”

Khát vọng “công - tư đồng kiến quốc”

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Nghị quyết 68/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Ban IV và đội ngũ doanh nhân tiêu biểu đã xây dựng mô hình ViPEL – Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam , bước đầu quy tụ lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, tổ chức thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Gia Bình cho biết đây là một chương trình hành động liên tục, nhằm khơi dậy tinh thần hợp lực giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Ông nhấn mạnh: “Nếu trong quá khứ, dân tộc ta chiến thắng bằng Chiến tranh nhân dân, thì hôm nay khi chúng ta đang bước vào một cuộc chiến mới – cuộc chiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, chúng ta cần toàn dân kiến quốc. Trong cuộc chiến mới này, chúng ta phải cùng chung ước mơ, cùng chung khát vọng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều có ước mơ của riêng mình, nhưng nếu ước mơ ấy đi một mình thì nó rất nhỏ. Muốn tạo nên điều lớn lao, chúng ta phải góp sức cùng nhau, phải tìm đến các tổ chức của Nhà nước, các doanh nghiệp, để hợp tác cùng nhau hành động”.

Để hiện thực hóa điều này, ông kêu gọi thực hiện tinh thần “Ba cùng” – cùng chia sẻ ước mơ, cùng làm và cùng chịu trách nhiệm.

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ ViPEL 2025 diễn ra nhiều phiên họp theo từng nhóm ngành và chương trình Diễn đàn Nữ doanh nhân Việt Nam nhằm lan tỏa vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tư nhân. Tại các phiên thảo luận các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện cơ quan đã phân tích các "bài toán lớn" của từng ngành, xác định dư địa tăng trưởng, cơ hội

“Ba cùng” và “Ba tiên phong” – tinh thần hành động mới của quốc gia

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tư nhân thực hiện “3 tiên phong, 2 lớn mạnh” để hiện thực hóa khát vọng “Công – Tư đồng kiến quốc”.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp thực hiện “ 3 tiên phong, 2 lớn mạnh, 1 mục tiêu xuyên suốt ” để cùng Nhà nước thực thi mô hình “Công – Tư đồng kiến quốc”.

Ba tiên phong bao gồm: tiên phong trong thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm (đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao); tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, mỗi doanh nghiệp có sản phẩm hoặc mô hình đóng góp cụ thể; và tiên phong trong công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hai lớn mạnh được Thủ tướng đề cập là lớn mạnh vượt qua chính mình – đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, tuần hoàn – và lớn mạnh trong hội nhập quốc tế thực chất, sòng phẳng, hiệu quả. Thủ tướng khẳng định “Vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể. Càng áp lực, chúng ta càng nỗ lực – đó là văn hóa dân tộc Việt Nam, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức để bứt phá”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất

Với "3 tiên phong" và "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó là: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới qua 40 năm với 3 trụ cột chính là xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân; và hội nhập quốc tế.

Đánh giá nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo và trở thành nước xuất khẩu gạo; công nghiệp và đầu tư nước ngoài đã giúp đất nước đạt thu nhập trung bình; Thủ tướng hy vọng và tin tưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững", phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước. Bên cạnh đó, để nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của Đảng, Nhà nước là giữ vững độc lập, tự do và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, Thủ tướng tặng Hội nghị 20 chữ: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong – Công tư đồng hành- Đất nước hùng cường – Nhân dân hạnh phúc".

Ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE)

Tại sự kiện, Thủ tướng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE). Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Liên minh LAE được thành lập với mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về kinh tế tầm thấp, tiến tới trung tâm kinh tế tầm thấp của thế giới , phát triển các ngành công nghệ cao ứng dụng UAV, hàng không không người lái, thiết bị thông minh, dữ liệu và tự động hóa. Liên minh kỳ vọng nền kinh tế mới này sẽ thúc đẩy hàng nghìn doanh nghiệp phụ trợ, tạo 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.

Liên minh quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính, start up và chuyên gia hàng đầu, cùng chung mục tiêu hình thành một ngành kinh tế trọng điểm, trong đó ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT giữ vai trò Chủ tịch Liên minh, Hai phó chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn - CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.

Việt Nam - với lợi thế địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động trẻ và năng động - đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Chủ tịch Liên minh LAE Việt Nam và Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh trao biên bản hợp tác chiến lược

Bên cạnh đó, các đối tác đã ký kết, trao đổi nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác như giữa Liên minh Kinh tế tầm thấp và TPHCM; biên bản hợp tác giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Sovico về phát triển tuyến đường sắt đô thị – metro số 4; biên bản hợp tác giữa Hà Nội, Tập đoàn Sovico và UNESCO trong phát triển Thủ đô sáng tạo trên nền tảng di sản và giá trị truyền thống... mở đầu cho giai đoạn hành động mới, nơi công – tư đồng hành vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.