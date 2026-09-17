Chủ tịch Hà Nội giao Sở Xây dựng tập trung cao độ cho công tác quy hoạch

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Sở được giao tổng số 2.268 nhiệm vụ, đã hoàn thành 1.751 nhiệm vụ, đạt 77,2%; đang thực hiện 517 nhiệm vụ, chiếm 22,8%.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại cuộc họp

Về xử lý các điểm nghẽn đô thị, ông Phong cho biết, đã xử lý 42/51 điểm nghẽn trong lĩnh vực giao thông. Cùng với đó, Thành phố đã đưa vào vận hành 10/10 công trình khẩn cấp chống ngập; bổ sung 83ha hồ điều hòa, khoảng 15,89km cống và 26 trạm bơm.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng xác định tiến độ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chưa đáp ứng yêu cầu; khối lượng công việc quý IV còn rất lớn. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Sở Xây dựng kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ những khó khăn về lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và thủ tục phát triển nhà ở xã hội.

Sở đồng thời cũng đề nghị tiếp tục duy trì tổ chức bộ máy Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở đến hết năm 2026 để thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 331; hiện Ban đang triển khai 54 đồ án quy hoạch.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, phân công cụ thể từng lãnh đạo phụ trách theo đúng tinh thần rõ người, rõ trách nhiệm; thường xuyên bám sát, đôn đốc, bảo đảm không có nhiệm vụ nào không hoàn thành.

Về công tác quy hoạch, ông Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi quy hoạch phải đi trước một bước để làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo, từ chuẩn bị dự án, quyết định chủ trương đầu tư đến đầu tư xây dựng. Sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được thông qua, toàn bộ hệ thống quy hoạch cấp dưới cần được khẩn trương triển khai để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể.

Ông Vũ Đại Thắng đề nghị Sở Xây dựng tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, đồng thời chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến số lượng đơn vị tư vấn, nhân lực có chuyên môn về quy hoạch và năng lực lập quy hoạch tại các xã, phường.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, việc triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đòi hỏi hệ thống quy hoạch cấp dưới phải được hoàn thiện đồng bộ. Nếu không, quy hoạch tổng thể sẽ khó phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tập trung cao độ, tăng cường phối hợp với các địa phương, hướng dẫn về chuyên môn, quy trình và dữ liệu, qua đó bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch đúng tiến độ.