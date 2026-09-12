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Chủ tịch Hà Nội lưu ý việc xây các công trình quanh hồ Gươm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu việc xây các công trình mới quanh hồ Gươm phải tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ các bước từ tên gọi đến hình thức và phải thi tuyển theo quy trình, quy định.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có buổi kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, tại trung tâm thông tin triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cho biết, phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam đang triển khai lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức trực tiếp tại 3 điểm. Đồng thời, phường Hoàn Kiếm cũng lấy ý kiến tại các tổ dân phố và nhận được nhiều đóng góp của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao đổi với người dân tại buổi kiểm tra

Trao đổi tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận sự quan tâm của người dân đến việc quy hoạch, mở rộng không gian công cộng, không gian xanh ở khu vực hồ Gươm.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh thành phố đang lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia nhằm có phương án tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm được rộng rãi, khoáng đạt hơn. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội mong nhận được các ý kiến đóng góp để cơ quan chức năng hoàn thiện bản quy hoạch.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ giữ lại nhiều công trình như Đền Bà Kiệu, chỉ mở rộng không gian xung quanh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý việc lấy ý kiến nhân dân là phải hết sức công khai, dân chủ để nhân dân, nhà văn hóa, chuyên gia đóng góp ý kiến, sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiếp thu tối đa, hoàn thiện dự thảo quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc xây các công trình mới quanh hồ Gươm phải tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ các bước từ tên gọi đến hình thức và phải thi tuyển theo quy trình, quy định.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

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