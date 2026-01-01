Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không chúc Tết, tặng quà cấp trên, lãnh đạo

Ngày 1/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành văn bản số 01 về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương, đơn vị huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội để chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để mọi người dân Thủ đô đều có Tết vui tươi, đầm ấm, an lành, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, gia đình chính sách, công nhân, người lao động mất việc làm, người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương, đơn vị tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình nghệ thuật, các lễ hội truyền thống, Tết trồng cây, hoạt động chào mừng năm mới thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và du khách gắn với các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Ông Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, sử dụng pháo trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, tính nêu gương và những điều đảng viên không được làm, phòng chống lãng phí, tiêu cực, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp với mọi hình thức.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường chủ động rà soát công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng trực, xử lý giải quyết công việc kịp thời, thông suốt.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn bộ các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 được Trung ương và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII…