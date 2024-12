Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hipt trở thành cổ đông lớn tại Vinasun

Mới đây, ông Lê Hải Đoàn vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 13/12/2024 ông Lê Hải Đoàn đã mua vào thành công hơn 1,4 triệu cổ phiếu VNS với mục đích đầu tư. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu do ông Đoàn nắm giữ sẽ tăng từ hơn 2,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,89%) lên gần 4,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,01%) và trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.

Tạm tính giá cổ phiếu VNS theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 13/12/2024 là 10.000 đồng/ cổ phiếu, ước tính ông Đoàn đã chi khoảng gần 14,4 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Ảnh minh họa

Được biết, ông Lê Hải Đoàn hiện đang là Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hipt (MCK: HIG, sàn UPCoM). Công ty này cũng đang nắm giữ gần 2,3 triệu cổ phiếu VNS, tương đương sở hữu 3,36% vốn điều lệ tại Vinasun.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu VNS do ông Đoàn và Tập đoàn Hipt nắm giữ sau giao dịch đang ở mức gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,38%.

Tập đoàn Hipt được thành lập ngày 18/6/1994 với tên gọi đầu tiên là Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Tin học. Trụ sở chính của công ty được đặt tại số 152 Thụy Khê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Công ty hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin như tích hợp hệ thống, dịch vụ và phát triển phần mềm, phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27, Tập đoàn Hipt đang có vốn điều lệ gần 225,6 tỷ đồng, tương đương gần 22,6 triệu cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ cho chu kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/9/2024, Tập đoàn Hipt ghi nhận doanh thu thuần hơn 375,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 4,7 tỷ đồng, giảm 79,1%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Tập đoàn Hipt đang ở mức gần 866,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8% so với đầu tháng 4/2024; nợ phải trả gần 427,9 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Quay trở lại với cổ phiếu VNS, mới đây Tael Two Partners Ltd vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu VNS. Nếu giao dịch thành công như đăng ký, "ông lớn" nước ngoài sẽ giảm sở hữu từ 7,37% về còn 0%.

Động thái này của Tael Two Partners Ltd diễn ra ngay sau khi nhà đầu tư nước ngoài này vừa bán xong hơn 1,44 triệu cổ phiếu VNS. Cụ thể, theo báo cáo gửi HoSE, trong ngày 13/12, Tael Two Partners Ltd đã bán ra hơn 1,44 triệu cổ phiếu VNS trong tổng đăng ký bán hơn 6,44 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,44 triệu cổ phiếu (9,49% vốn điều lệ) về 5 triệu cổ phiếu (7,37% vốn điều lệ).