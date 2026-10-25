Chủ tịch Kosy Group và doanh nghiệp liên quan bị bán giải chấp cổ phiếu KOS

Công ty Cổ phần Kosy (Kosy Group, MCK: KOS, sàn HoSE) vừa công bố các văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Việt Cường- Chủ tịch HĐQT của Kosy Group, vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 175.287 cổ phiếu KOS. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 19/10/2026 đến 23/10/2026.

Sau giao dịch, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường đã giảm sở hữu cổ phiếu KOS từ hơn 71,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 71,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 33,17% xuống 33,09% vốn tại Kosy Group.

Cùng chiều diễn biến, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy cũng vừa bị công ty chứng khoán bán giải chấp 445.500 cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 16/10/2026 đến 22/10/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, Đầu tư Địa ốc Kosy đang sở hữu hơn 9,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,26%). Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu giảm xuống gần 8,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,05%).

Ảnh minh họa: KOS

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường hiện đang làm Chủ tịch HĐTV của Đầu tư Địa ốc Kosy. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch HĐQT Kosy Group, là thành viên góp vốn tại Đầu tư Địa ốc Kosy. Hiện, bà Hằng đang sở hữu gần 13,9 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 6,42% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus- doanh nghiệp do ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hằng làm Thành viên HĐQT, bị công ty bán giải chấp 175.870 cổ phiếu. Qua đó, số lượng cổ phiếu giảm từ gần 22,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,251%) xuống hơn 22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,17%).

Trong một diễn biến khác, mới đây Kosy Group đã có văn bản giải trình việc cổ phiếu KOS giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/10/2026 đến ngày 23/10/2026.

Cụ thể, Kosy Group đánh giá, trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý bán lên các nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với mã cổ phiếu của công ty, đồng loạt thực hiện giải chấp làm gia tăng áp lực bán trên thị trường khiến giá cổ phiếu giảm liên tiếp, tạo áp lực thanh khoản cổ phiếu.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành các dự án của Công ty hiện vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Kosy Group cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng các quy định pháp luật chứng khoán và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch đối với các nhà đầu tư.