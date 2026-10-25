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Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26-30/10: Một ngân hàng "lăn chốt" cổ tức 50%

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Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26-30/10: Một ngân hàng "lăn chốt" cổ tức 50%

Tuần này có 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 20% và thấp nhất là gần 3,5%.

Theo thống kê, có khoảng 19 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức tuần 26-28/10. Tuần này có 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 20% và thấp nhất là gần 3,5%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 26-30/10: Một ngân hàng "lăn chốt" cổ tức 50%- Ảnh 1.

CTCP Masan High-Tech Materials (mã: MSR) mới đây thông báo 2/11 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 1 của đợt 2/2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10.

Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MSR cần chi khoảng 2.210 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 6/11.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường MSR đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền với mức dự kiến 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng), tổng giá trị khoảng 5.500 tỷ đồng. Kết hợp với khoản tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 ở mức 1.000 đồng/cp (tỷ lệ 10%), tổng cổ tức năm 2026 là 60% (1 cp nhận được 6.000 đồng), tổng giá trị dự kiến khoảng 6.600 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã TCB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến 29/10/2026.

Theo phương án, Techcombank sẽ phát hành 3.543.120.207 cổ phiếu phổ thông, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 35.431 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không được phát hành.

Hiện ngân hàng có 7.086.240.414 cổ phiếu đang lưu hành, không có cổ phiếu quỹ. Sau đợt phát hành, số cổ phiếu TCB sẽ tăng lên hơn 10,629 tỷ đơn vị, vốn điều lệ tương ứng đạt khoảng 106.293,6 tỷ đồng.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
cổ tức

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