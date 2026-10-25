Thương vụ đặc biệt và khoản cược lớn nhất cuộc đời của nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành General Partner tại quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ

Đầu tháng 10/2026, giữa lịch trình dày đặc, một trong những ưu tiên lớn của Thùy My là hoàn tất quá trình thoái vốn tại Eyrus, công ty công nghệ trong lĩnh vực xây dựng do nữ doanh nhân Alexandra McManus sáng lập. Thùy My tham gia thương vụ từ khi doanh nghiệp còn ở giai đoạn đầu, với mức định giá khoảng 8 triệu USD (năm 2019). Từ một startup nhỏ, công ty từng bước phát triển, đi qua cả những năm thuận lợi lẫn giai đoạn khó khăn cực điểm vì Covid-19.

Với Thuỳ My, đầu tư không dừng lại ở việc rót vốn. Chị tiếp tục đồng hành với nhà sáng lập qua nhiều giai đoạn phát triển, tham gia hội đồng quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hướng phát triển mới. Nhờ nắm bắt làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ, Eyrus đã được triển khai tại 75 công trình lớn của những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google, Meta, Amazon, OpenAI và Oracle.

Khi công ty tiến đến giai đoạn có thể tìm kiếm bên mua, Thùy My làm việc với các ngân hàng đầu tư để tìm kiếm và đánh giá những cơ hội M&A phù hợp. Với những bước tiến hiện tại của Eyrus và các cơ hội chiến lược đang được xem xét, Eyrus đang được định giá 180 triệu USD và dự kiến mang lại mức lợi nhuận khoảng 7,5 lần vốn đầu tư cho Fuel VC.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết: “Đây là khoản đầu tư đầu tiên mà mình rót vào một startup với nhà sáng lập là nữ và rất thành công, dù khi quyết định thì chỉ dựa trên tiềm năng của cơ hội chứ không phân biệt giới tính. Phụ nữ điều hành doanh nghiệp thường rất hiệu quả, kiên cường và biết cách thắt chặt chi tiêu hơn là phung phí vào những màn thổi phồng quá mức sau khi gọi được vốn”.

Chị thông tin thêm, các nhà sáng lập nữ chỉ nhận được 2% tổng nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và chỉ khoảng 15% các quỹ có Partner là nữ chiếm đa số. Với Eyrus – nữ sáng lập làm trong một lĩnh vực mà nam giới chiếm vị thế thống trị, lại tìm được nguồn vốn từ quỹ mạo hiểm do một nữ Partner quyết định (lĩnh vực cũng bị thống trị bởi nam giới) là một điều vô cùng hiếm hoi. “Đó là điều khiến tôi hết sức vui và tự hào!”.

Nếu Eyrus là câu chuyện về sự kiên nhẫn đưa một khoản đầu tư đi đến đích, CookUnity lại minh hoạ một đặc tính quan trọng khác của đầu tư mạo hiểm: lợi nhuận của cả danh mục thường tập trung vào một số ít khoản đầu tư thành công vượt trội. Khi Fuel VC đầu tư vào CookUnity vào năm 2020 - nền tảng kết nối thực khách với các đầu bếp chuyên nghiệp để cung cấp những bữa ăn chế biến sẵn tại nhà, doanh thu của công ty mới ở mức 5 triệu USD với định giá khoảng 21 triệu USD.

Ở thời điểm đó, bài toán đầu tư vào CookUnity không chỉ nằm ở rủi ro của một doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu và một mô hình kinh doanh mới chưa được kiểm chứng. Nó còn nằm ở việc đánh giá: liệu tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong Covid-19 có thể duy trì khi cuộc sống trở lại bình thường, hay chỉ là hiệu ứng nhất thời của đại dịch.

Tin tưởng vào năng lực thực thi của nhà sáng lập - Mateo Marietti, cùng với kinh nghiệm sâu rộng của anh trong ngành thực phẩm, Fuel VC tiếp tục gia tăng đầu tư. Qua các vòng Series A năm 2021 và Series B năm 2022, Fuel VC đồng hành cùng CookUnity trong quá trình mở rộng trên toàn nước Mỹ.

(Ảnh trên): Maggie Võ tại sự kiện Big Pitch Night ở Miami. (Ảnh dưới): Maggie Vo đón tiếp các nhà đầu tư của Fuel Venture Capital tại trận quyền Anh giữa Jake Paul và Mike Tyson ở Dallas, Texas (Mỹ) năm 2024.

Trung bình, các đầu bếp trên nền tảng CookUnity tạo ra khoảng 850.000 USD thu nhập mỗi năm, trong khi những người dẫn đầu có thể tiến tới gần 10 triệu USD mỗi năm, một minh chứng cho khả năng công nghệ không chỉ tạo ra giá trị cho nhà đầu tư, mà còn mở rộng cơ hội kinh tế cho những người trực tiếp tham gia vào hệ sinh thái.

Trong những năm tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng và thu hút thêm các nhà đầu tư mới. Hiện doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CookUnity đã tiến tới 1 tỷ USD, còn định giá đã lên vùng 2-3 tỷ USD, đưa CookUnity trở thành một khoản đầu tư có khả năng hoàn vốn cho toàn bộ quỹ flagship đầu tiên của Fuel VC.

Nhưng tiềm năng tăng trưởng cũng đặt nhà đầu tư trước một bài toán khó. Giá trị tăng lên trên giấy tờ chưa đồng nghĩa với tiền đã quay trở lại cho nhà đầu tư. Thoái vốn quá sớm có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ phần giá trị lớn nhất; chờ đợi quá lâu lại đồng nghĩa với việc tiếp tục chấp nhận rủi ro, đặc biệt trong những giai đoạn môi trường vĩ mô và thị trường vốn có nhiều biến động.

Vì thế, thành công trong đầu tư mạo hiểm không chỉ nằm ở khả năng lựa chọn đúng doanh nghiệp. Nó còn đòi hỏi sự kiên nhẫn để cho giá trị hình thành, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn và kỷ luật trong việc quyết định thời điểm hiện thực hóa lợi nhuận. Và đôi khi, thay vì chờ đợi cơ hội thoái vốn xuất hiện, nhà đầu tư phải chủ động tạo ra cơ hội đó.

Thùy My xuất hiện trên trang bìa tạp chí South Florida Business & Wealth (Mỹ) năm 2021

Nhìn lại hành trình của Thùy My, từ một ca sĩ tuổi teen (nhóm Tymyty ở Việt Nam, gồm Thùy My, Nguyệt Anh, Thu Hà và Thùy Lâm - Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008) trở thành nhà đầu tư tài chính, từ Analyst đến General Partner tại Fuel VC, từ những khoản đầu tư vào startup giai đoạn đầu đến việc tìm đường tiếp cận các siêu kỳ lân trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ USD, người ta có thể nhìn thấy một chuỗi những bước tiến càng ngày càng lớn.

(Ảnh trên): Hình ảnh nhóm nhạc Tymyty. (Ảnh dưới): Thùy My xuất hiện trên chương trình của Bloomberg Television vào tháng 9/2021.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả thì sẽ bỏ qua điều quan trọng hơn trong mỗi quá trình: mỗi bước tiến ấy thường bắt đầu bằng sự chủ động rời khỏi những gì mình đã biết cách làm tốt để tìm kiếm một thử thách lớn hơn.

Với Thùy My, việc có thể tiếp tục thành công trong một vai trò không có nghĩa đó là nơi mình nên dừng lại. Cũng vì thế, câu chuyện của My không đơn giản là một người phụ nữ chăm chỉ và cuối cùng được thưởng. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ luôn thách thức bản thân với những bài toán lớn hơn khả năng hiện tại của mình.

Thay vì xây dựng sự nghiệp bằng cách đi theo một lộ trình đã được định sẵn, chị liên tục tìm kiếm và bước vào những vùng hoàn toàn mới, nơi mà chị buộc mình phải tìm ra câu trả lời không có sẵn. Và chính quá trình đó đã giúp Thuỳ My mở rộng năng lực của bản thân, phạm vi trách nhiệm và giá trị mà chị có thể tạo ra.

Thùy My xuất hiện trên ấn phẩm Tháng 8 năm 2025 của Centre College, nơi chị theo học ngành Toán học và Tài chính - Kinh tế.

Theo một cách nào đó, triết lý ấy cũng rất gần với đầu tư mạo hiểm. Nhà đầu tư hiếm khi có đầy đủ câu trả lời tại thời điểm ra quyết định. Họ phải học cách nhìn vào những gì chưa rõ ràng, hình thành một luận điểm và chấp nhận rằng kết quả chỉ được kiểm chứng nhiều năm sau.

Với Thùy My, sự nghiệp cũng vậy: không phải đợi đến khi biết chắc con đường sẽ dẫn tới đâu mới bước đi, mà sẵn sàng bước vào nơi chưa có bản đồ và trưởng thành bằng chính quá trình tìm ra con đường.

Có thể không phải ai cũng cần rời bỏ một nghề nghiệp đang có hay bắt đầu lại từ một vị trí thấp hơn như Thuỳ My. Nhưng câu chuyện của chị gợi ra một điều: đôi khi, giới hạn lớn nhất không nằm ở việc chúng ta chưa đủ giỏi, mà ở việc chúng ta chỉ lựa chọn những nơi mà năng lực hiện tại đã đủ để bảo đảm an toàn.

Sau nhiều năm, qua nhiều quyết định dẫn đến những chuỗi bước nhảy vọt, sự trưởng thành của Thuỳ My không chỉ được phản ánh qua kiến thức tài chính, phạm vi công việc, hay những chức danh cho bản thân, mà quan trọng hơn là giá trị chị đã góp phần xây dựng cho Fuel VC. Từ một người gia nhập để phân tích các thương vụ, chị từng bước trở thành một trong những người đồng sáng lập công ty góp phần xây dựng chính nền tảng đầu tư mà mình đang dẫn dắt.

Võ Vũ Thuỳ My bên chồng, anh Danh Lương, và con gái Thea.

Có lẽ vì vậy, khoản đặt cược lớn nhất trong sự nghiệp của Võ Vũ Thùy My không nằm trong bất kỳ danh mục nào. Đó là khoản đầu tư vào khả năng liên tục mở rộng giới hạn của bản thân để mỗi phiên bản tiếp theo không chỉ đi xa hơn phiên bản trước, mà còn có thể xây dựng những điều lớn hơn chính mình.