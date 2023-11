Chủ tịch LDG từng “bán chui” hàng triệu cổ phiếu trước khi bị khởi tố, công ty lỗ lớn trong 9 tháng, thị giá rơi từ 25.000 về dưới 4.000 đồng

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của LDG về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) làm chủ đầu tư.

Dự án bất động sản sai phạm

Được biết, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận về việc thanh tra toàn diện dự án Viva xác định, đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2021), Đầu tư LDG chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, từ năm 2018-2020, LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong; 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Bên cạnh đó, trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thì LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này, đã thanh toán cho công ty từ 25-95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống.

Kết luận thanh tra cũng xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác nhận trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung “chuyển nhượng cho CTCP Đầu tư LDG” diện tích hơn 16.000 m2 (trong đó có hơn 12.000 m2 đất trồng lúa) khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chủ tịch "bán chui" cổ phiếu

Bên cạnh đó, trong ngày 15/8/2023, ông Hưng đã bán 2.601.300 cổ phiếu LDG mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch . Giao dịch này sau đó đã bị hủy bỏ, đồng thời cá nhân ông Hưng bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông LDG đã chất vấn ông Nguyễn Khánh Hưng về vi phạm giao dịch “chui” cổ phiếu LDG gây thiệt hại cho cổ đông, ông Nguyễn Khánh Hưng đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cổ đông, khẳng định đây là sơ xuất cá nhân của mình và thư ký. Ông nhấn mạnh không có toan tính hay thủ thuật gì về vấn đề nay, đã làm việc với UBCKNN và nhận quyết định xử phạt.

Biến động giá cổ phiếu LDG

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu LDG có giá 3.700 đồng/cp, sao với hồi tháng 1/2022, cổ phiếu LDG từng có giá lên hơn 25.000 đồng/cp, giá cổ phiếu LDG đã giảm khoảng 75%.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, LDG đạt doanh thu thuần chỉ vỏn vẹn gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 246 tỷ, lỗ sau thuế 209 tỷ đồng.

Giai đoạn đỉnh cao của LDG đạt được vào giai đoạn 2018-2019 khi lợi nhuận sau thuế của 2 năm này đều đạt hơn 600 tỷ đồng.