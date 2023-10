Chủ tịch Lê Thế Hai và tâm huyết xây dựng chuỗi Nha khoa chuẩn Châu Âu

Sáng lập hệ thống nha khoa tiêu chuẩn Châu Âu tại Việt Nam



Bắt tay vào kinh doanh từ con số 0, khởi nghiệp bằng sức trẻ và niềm đam mê, CEO Lê Thế Hai đã từng bước chạm đỉnh thành công. Xây dựng nên tập đoàn đa lĩnh vực mang tên DVA Group, đem đến việc làm cho hơn 2000 nhân sự khắp cả nước.

Đặc biệt, sau khi thành công với lĩnh vực làm đẹp (phát triển Chuỗi hệ thống Viện thẩm mỹ DIVA phủ sóng toàn quốc), giúp cho hàng triệu phụ nữ Việt được tiếp cận các dịch vụ thẩm mỹ tân tiến, công nghệ cao. Doanh nhân Lê Thế Hai đã tiếp tục nghiên cứu, "lấn sân" sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Năm 2021, ông đã xây dựng thương hiệu Nha khoa Quốc tế Daisy - Hệ thống nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đây là một trong những trung tâm chăm sóc răng miệng tiên phong định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Được biết, thương hiệu này là "đứa con tinh thần" được CEO Lê Thế Hai ấp ủ và dành trọn vẹn tâm huyết phát triển. Với mong muốn giúp người dân Việt có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ nha khoa chuẩn Châu Âu ngay tại quê nhà. Vậy nên, không chỉ cơ sở hạ tầng được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu mà trang thiết bị máy móc của Nha khoa Quốc tế Daisy đều nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Ý, Mỹ, Pháp,... Đồng thời, ông cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chuyển giao công nghệ nha khoa tân tiến với các đối tác hàng đầu như: Straumann Group, Tập đoàn Global D, Công ty Việt Đăng, Công ty Seadent, Công ty Invisalign Việt Nam,... để cập nhật công nghệ, kỹ thuật nha khoa hiện đại, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất cho khách hàng.



Dành trọn tâm huyết phát triển Nha khoa Quốc tế Daisy vì cộng đồng

Thời điểm CEO Lê Thế Hai quyết định đầu tư vào lĩnh vực nha khoa là giai đoạn dịch bệnh Covid - 19 đang bùng phát, suy thoái kinh tế trầm trọng khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Không ít người nghĩ ông sẽ thất bại vì giai đoạn này không ai "dại dột" vung tiền. Tuy nhiên, với tư duy dám nghĩ dám làm cùng với ước mơ đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến với người dân càng sớm càng tốt. Ông đã chấp nhận mạo hiểm.

Thành lập 2 năm, phải chịu sự cạnh tranh lớn của thị trường nha khoa vốn đã rất gay gắt, lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19, suy thoái kinh tế. Nhưng nhờ định hướng kinh doanh đúng đắn của CEO Lê Thế Hai trong việc xây dựng môi trường nha khoa an toàn, ứng dụng hệ thống vô trùng chuẩn Châu Âu Mocom Classic, đảm bảo yếu tố vô trùng tuyệt đối. Áp dụng quy trình thăm khám 1:1 riêng tư chuẩn theo quy định Y tế. Đặc biệt là: Lấy khách hàng làm trọng tâm - Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu - Tư vấn tận tâm, chu đáo, phục vụ khách hàng bằng cả trái tim. Nha khoa Quốc tế Daisy đã khẳng định được vị thế của mình, liên tục khai trương nhiều cơ sở trên toàn quốc, trở thành chuỗi hệ thống nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu uy tín tại Việt Nam.

Nha khoa Quốc tế Daisy được xây dựng với định hướng mang dịch vụ nha khoa chuẩn châu Âu đến gần hơn với người dân Việt.

"Đẩy nhanh xây dựng chuỗi nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu, người dân Việt Nam sẽ càng sớm có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ nha khoa tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý. Tôi mong rằng, Nha khoa Quốc tế Daisy sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của khách hàng trên hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Đây chính là lý do tôi quyết định "mạo hiểm", cũng như dành trọn vẹn tâm huyết để phát triển thương hiệu này" - CEO Lê Thế Hai chia sẻ.



Nhờ sở hữu trang thiết bị máy móc tân tiến, hiện đại; Đội ngũ y - bác sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, từng có thời gian tu nghiệp tại Châu Âu,... ; Ngoài ra còn cung cấp đa dạng dịch vụ nha khoa với chi phí phải chăng, cùng dịch vụ bảo hành toàn diện, lâu dài. Nha khoa Quốc tế Daisy đã chiếm trọn tình cảm, trở thành địa chỉ chăm sóc răng miệng được đông đảo khách hàng tin chọn. Hiện tại, mỗi ngày, Daisy Dental tiếp đón hàng triệu lượt khách hàng đến thăm khám - sử dụng dịch vụ.

Trách nhiệm với xã hội là một phần không thể thiếu của Daisy Dental

Lấy triết lý "Thành công là mang đến giá trị cho xã hội chứ không phải lợi nhuận mang về" làm định hướng kinh doanh, CEO Lê Thế Hai không chỉ xác định mục tiêu phát triển của Nha khoa Quốc tế Daisy luôn gắn liền với thiện nguyện. Mà còn luôn đồng hành cùng thương hiệu trong các dự án thiện nguyện vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Ông là người âm thầm đứng sau hàng loạt chương trình thiện nguyện của thương hiệu: Triển khai thăm khám răng miễn phí cho các em học sinh trường tại Nha Trang, Bình Dương, Đà Lạt; Thăm khám, tặng quà miễn phí cho người đồng bào ở Đồng Nai; Khuyến khích nhân sự tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, hiến máu nhân đạo,... để tạo dựng thêm nhiều giá trị cho xã hội.

"Nha khoa Quốc tế Daisy không chỉ đơn thuần là một trung tâm chăm sóc sức khỏe răng miệng theo tiêu chuẩn Châu Âu, lấy an toàn - an tâm - tinh tế làm kim chỉ nam hoạt động. Mà còn là thương hiệu hoạt động vì cộng đồng, phát triển dựa trên mục tiêu tạo ra giá trị cho xã hội. Điều này cũng được tôi xác định ngay từ khi thành lập Daisy Dental". - CEO Lê Thế Hai khẳng định.



Chỉ trong 2 năm, Chủ tịch Lê Thế Hai đã thành công khẳng định vị thế của Nha khoa Quốc tế Daisy - Hệ thống nha khoa theo tiêu chuẩn Châu Âu tại thị trường Việt Nam nhờ sự tâm huyết cùng định hướng kinh doanh đúng đắn. Với quyết tâm "dám nghĩ, dám làm" của mình, trong tương lai không xa, CEO Lê Thế Hai chắc chắn sẽ phát triển thương hiệu Daisy Dental trở thành chuỗi nha khoa uy tín số một Việt Nam và sớm "đặt dấu ấn" tại thị trường Đông Nam Á.