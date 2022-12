Chủ tịch Nghệ An: Tập trung nguồn lực cho 2 dự án hạ tầng trọng điểm

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, diễn ra ngày 8/12.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2023 được đánh giá sẽ hết sức khó khăn. Vấn đề tỷ giá, lãi suất, lạm phát, bất ổn của thị trường dẫn đến giảm nhu cầu đơn hàng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Do vậy, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2023 sẽ là 9-10% sau khi xem xét, cân nhắc các yếu tố.

"Đây là chỉ tiêu tương đối phù hợp, mặc dù chỉ tiêu này thấp hơn chỉ tiêu bình quân chung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (9,5 - 10,5%)", Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cho biết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, để thực hiện được các mục tiêu nói trên, ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh sẽ triển khai ngay các Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của năm 2023; sớm giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để các ngành, địa phương thực hiện. Trong điều hành, UBND tỉnh sẽ chủ động xây dựng kịch bản, phân công việc theo dõi để thực hiện nhiệm vụ.



Cũng theo ông Nguyễn Đức Trung, trong năm 2023, UBND tỉnh sẽ tập trung cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thực hiện tốt hơn. Bởi đây là năm quan trọng, qua đó tạo tiền đề để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ hai, UBND tỉnh sẽ hối hợp thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; trên cơ sở đó trình ban hành Nghị quyết mới. Trên góc độ của UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa trong việc tham mưu ban hành thêm cơ chế, đặc thù cho tỉnh phát triển.

Thứ ba, sau khi được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh sẽ tổ chức công bố và triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng biển nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Thứ năm, tập trung triển khai xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam để tỉnh có thêm dư địa thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh.

"UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần "Chính quyền phục vụ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp”, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra, chứ không phải chỉ ra những vấn đề khó khăn, chưa đúng mà không giải quyết được. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh để tỉnh thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư hơn", Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.