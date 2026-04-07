VIDEO: Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, làm quy trình và tiến hành bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4-2026. Ảnh: TTXVN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri, tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

