VIDEO: Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 07-04-2026 - 10:35 AM | Xã hội

Sáng 7-4, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước

Theo Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 7-4, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, làm quy trình và tiến hành bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4-2026. Ảnh: TTXVN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (495/495 đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri, tôi - Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức sáng 7-4-2026


Trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước

Trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước

Trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nổi bật

Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng

Hôm nay, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Nổi bật

Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

10:30 , 07/04/2026
Tất cả khách hàng thường xuyên bình luận số điện thoại để "chốt đơn" trên livestream chú ý

Tất cả khách hàng thường xuyên bình luận số điện thoại để "chốt đơn" trên livestream chú ý

09:49 , 07/04/2026
[Infographic] - Những nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

[Infographic] - Những nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

09:06 , 07/04/2026
Bắt Đinh Văn Kiếm SN 2002

Bắt Đinh Văn Kiếm SN 2002

08:44 , 07/04/2026

