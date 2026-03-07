Chủ tịch Phương Đài, Trưởng BGK Lý Nhã Kỳ: "Bóng hồng" dẫn dắt Miss Cosmo TP.HCM

Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 vừa giới thiệu bộ ảnh mới của BTC và Hội đồng BGK, quy tụ nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và sắc đẹp. Trong đó, CEO Nguyễn Thanh Phương Đài - CEO thương hiệu thời trang cao cấp M.Night giữ vai trò Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh là Doanh nhân/Ca sĩ Huỳnh Tiên, Trưởng BGK Doanh nhân/Diễn viên Lý Nhã Kỳ, cùng các thành viên hội đồng BGK gồm: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh, Founder/CEO Pasteur Dentistry Nguyễn Lê Lâm Ngân, Founder/CEO Le Royal Clinic & Spa Luna Trương và Mrs Asia International 2024 Kiều Vũ.

Bộ ảnh được ra mắt đúng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, như một cách Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp về vị thế của phụ nữ trong kỷ nguyên hiện đại. Thông qua những khung hình sang trọng và thần thái, cuộc thi muốn nhấn mạnh tinh thần "phụ nữ trao quyền cho phụ nữ", khi chính những người phụ nữ thành đạt là người tạo bệ phóng cho thế hệ tiếp theo.

Bộ ảnh được thực hiện với tông trắng - xanh chủ đạo trong không gian sang trọng, nổi bật cùng ánh đèn chùm pha lê rực sáng. Concept được xây dựng theo hướng tối giản, kết hợp với những thiết kế dạ hội cao cấp đến từ NTK Thượng Gia Kỳ - Giám đốc Thời trang và Nhà tài trợ trang phục chính thức của Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh năm nay. Được biết, Thượng Gia Kỳ là nhà thiết kế từng ghi dấu ấn tại nhiều sân khấu nhan sắc lớn, vì vậy các thiết kế lần này được xử lý tinh tế về phom dáng và chất liệu, kết hợp cùng trang sức cao cấp để tôn vinh thần thái của từng người.

Điểm đặc biệt là hội đồng năm nay quy tụ những "bóng hồng" thành công trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, kinh doanh, ngoại giao và làm đẹp. Theo đại diện BTC, Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà được định hướng phát triển như một "hệ sinh thái hỗ trợ phái đẹp". Trong đó, các thành viên BGK không chỉ giữ vai trò đánh giá thí sinh mà còn là những mentor trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, hoạt động nghệ thuật, kỹ năng truyền thông và phát triển bản thân.

Từ sau họp báo khởi động, Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tìm kiếm và đồng hành cùng các gương mặt tiềm năng. Cuộc thi hiện mở cổng tuyển sinh online, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyển sinh trực tiếp tại nhiều trường đại học nhằm tiếp cận các thí sinh trẻ. Song song đó, BTC cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, trong đó mới đây là chuỗi hoạt động thiện nguyện "Gắn kết yêu thương" đồng hành cùng Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Những hoạt động này cho thấy định hướng của Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một sân chơi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, mà còn đề cao trách nhiệm xã hội, khả năng lan tỏa giá trị tích cực và tinh thần dấn thân của thế hệ phụ nữ mới.

Chia sẻ về định hướng của mùa giải, Chủ tịch Nguyễn Thanh Phương Đài cho biết: "Tại Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026, chúng tôi không chỉ tìm kiếm một gương mặt đẹp, mà tìm kiếm những tâm hồn bản lĩnh dám dùng tiếng nói của mình để tạo ra thay đổi. Với tôi, một ‘The New Iconic’ phải là người biết biến áp lực thành động lực và khẳng định giá trị riêng biệt giữa đám đông. Bộ ảnh nhân dịp 8/3 này chính là lời khẳng định: Giới hạn của phái đẹp là do chính họ định nghĩa, và khi phụ nữ đồng hành, trao quyền cho nhau, họ sẽ tạo nên những biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho cộng đồng."

Với chủ đề "The New Iconic - Nhan sắc, Trí tuệ, Bản lĩnh", Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt hội tụ vẻ đẹp hiện đại cùng tư duy độc lập và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Theo kế hoạch, đêm chung kết của cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay, hứa hẹn mang đến những nhân tố nổi bật cho làng nhan sắc Việt.

Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026 là cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh/thành phố thuộc hệ thống cuộc thi quốc gia Miss Cosmo Vietnam. Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, hiện đại và giàu khát vọng, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần hội nhập quốc tế. Được biết, trong suốt hành trình, thí sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động đào tạo, trải nghiệm và dự án cộng đồng, góp phần phát triển toàn diện cả về kỹ năng, tư duy và hình ảnh cá nhân. Hiện cuộc thi vẫn đang mở cổng đăng ký, chào đón những gương mặt tiềm năng sẵn sàng chinh phục hành trình mới.

Link đăng ký dự thi Miss Cosmo TP. Hồ Chí Minh 2026:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5JqleO4VGXPT2q4itkHmoKbk9sVl160HURwMaFnBEXXl9Lg/viewform