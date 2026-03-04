Đầu năm mới, an tâm hoạch định kế hoạch chăm sóc sức khỏe – tài chính toàn diện

Đáp ứng nhu cầu đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu – Chubb Care Plus (Chubb Care Plus), giải pháp bảo hiểm hiện đại và linh hoạt, đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình sống khỏe và an tâm lâu dài.

Với mức bảo vệ lên đến 13 tỷ đồng mỗi năm, Chubb Care Plus mang đến sự an tâm tài chính cho các gia đình trước những rủi ro y tế lớn, đặc biệt trong các trường hợp điều trị kéo dài hoặc cần can thiệp chuyên sâu. Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 600 bệnh viện và phòng khám trong và ngoài nước giúp khách hàng giảm bớt áp lực chi trả ban đầu, tập trung cho việc điều trị.

Chubb Care Plus được thiết kế với các chương trình bảo hiểm đa dạng, linh hoạt về quyền lợi và mức phí, đáp ứng nhu cầu bảo vệ cũng như khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, phù hợp cho từng giai đoạn cuộc sống – từ trẻ em 1 tháng tuổi đến người cao tuổi, với độ tuổi tham gia lên đến 65 tuổi.

Sản phẩm mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, với các quyền lợi cốt lõi bao gồm:

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện: Hệ thống quyền lợi đa dạng bao gồm điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên cũng như các tình huống y tế phức tạp. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp quyền lợi thai sản dành cho phụ nữ từ 18 – 45 tuổi, giúp khách hàng an tâm hơn trong hành trình dựng xây tổ ấm.

Tăng cường bảo vệ trước các bệnh lý nghiêm trọng: Chubb Care Plus nhân đôi số tiền bảo hiểm đối với ung thư và bốn bệnh hiểm nghèo phổ biến để chi trả các chi phí y tế thực tế phát sinh.

Cơ chế bảo vệ trước lạm phát y tế: Tự động tăng 10% mệnh giá bảo hiểm sau mỗi hai năm (tăng tối đa 3 lần).

Hỗ trợ thiết yếu trong quá trình điều trị ung thư: Hỗ trợ khách hàng thông qua việc chi trả cho các chi phí tư vấn dinh dưỡng và tâm lý xuyên suốt hành trình điều trị ung thư, giúp người bệnh nhận được sự hỗ trợ đầy đủ hơn về cả thể chất và tinh thần.

Thiết kế sản phẩm linh hoạt: Thời hạn bảo hiểm là một năm và được tái tục hằng năm, cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh mức độ bảo vệ phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở từng giai đoạn cuộc sống.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, cho biết: "Chubb Care Plus là bước tiến tiếp theo trong chiến lược giúp khách hàng mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và uy tín của Chubb Life, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Thông qua sản phẩm này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe bài bản, bền vững, từ đó tạo nền tảng vững chắc để khách hàng an tâm theo đuổi cuộc sống tự do như mong ước."

Giờ đây, mỗi khách hàng đều có thể chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe dài hạn với Chubb Care Plus, qua đó giảm bớt lo ngại trước các rủi ro y tế và an tâm theo đuổi các mục tiêu cuộc sống một cách trọn vẹn.

Sản phẩm được Chubb Life Việt Nam cung cấp, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin và được tư vấn miễn phí về Chubb Care Plus thông qua hệ thống tư vấn viên và các kênh phân phối chính thức của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc. Thông tin chi tiết tại https://www.chubb.com/vn-vn/ hoặc qua Hotline: (028) 3827 8123.