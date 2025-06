Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết chỉ định nhân sự các Đoàn Đại biểu Quốc hội sau sáp nhập

Ngày 24-6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết về Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV các tỉnh, thành phố sau hợp nhất, sáp nhập. Tất cả các Nghị quyết đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Lâm Hiển

Theo các Nghị quyết, UBTVQH quyết nghị:

Đoàn ĐBQH khóa XV TP HCM gồm 44 ĐBQH; chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP HCM. Chỉ định các bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV và Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV TP HCM.

Đoàn ĐBQH khóa XV TP Hải Phòng gồm 18 ĐBQH; chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP Hải Phòng. Chỉ định các ông bà: Nguyễn Thị Việt Nga, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV và Lã Thanh Tân, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV TP. Hải Phòng.

Đoàn ĐBQH khóa XV TP Cần Thơ gồm 21 ĐBQH; chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TP Cần Thơ. Chỉ định các ông bà: Lê Thị Thanh Lam, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV; Đào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV; và Tô Ái Vang, Thành ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV TP Cần Thơ.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang gồm 16 ĐBQH; chỉ định bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh An Giang. Chỉ định bà Lý Anh Thư, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh An Giang.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Ninh gồm 16 ĐBQH; chỉ định ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Ninh. Chỉ định ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và bà Trần Thị Vân, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Cà Mau gồm 10 ĐBQH; chỉ định ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Cà Mau. Chỉ định các ông: Nguyễn Quốc Hận, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Nguyễn Huy Thái, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Cà Mau.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đắk Lắk gồm 14 ĐBQH; chỉ định bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk. Chỉ định bà Lê Đào An Xuân, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai gồm 16 ĐBQH; chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai. Chỉ định các ông bà: Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Nai.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp gồm 15 ĐBQH; chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp. Chỉ định ông Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Gia Lai gồm 14 ĐBQH; chỉ định ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Gia Lai. Chỉ định các bà: Lý Tiết Hạnh, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Siu Hương, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Gia Lai.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hưng Yên gồm 15 ĐBQH; chỉ định ông Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hưng Yên; chỉ định ông Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Hưng Yên.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Khánh Hòa gồm 12 ĐBQH; chỉ định ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Khánh Hòa. Chỉ định các ông bà: Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lào Cai gồm 11 ĐBQH; chỉ định ông Sùng A Lềnh, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai. Trong thời gian phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Sùng A Lềnh được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách (hệ số 1,25).

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng gồm 19 ĐBQH; chỉ định ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng. Chỉ định các ông: Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình gồm 20 ĐBQH; chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình. Chỉ định các ông bà: Nguyễn Hải Dũng, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV; Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV; Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Ninh Bình.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Phú Thọ gồm 18 ĐBQH; chỉ định ông Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Phú Thọ. Chỉ định các ông bà: Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Đặng Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Phú Thọ.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ngãi gồm 13 ĐBQH; chỉ định ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ định các ông bà: Huỳnh Thị Ánh Sương, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Tây Ninh gồm 13 ĐBQH; chỉ định ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Tây Ninh. Chỉ định các bà: Lê Thị Song An, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Hoàng Thị Thanh Thúy, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Tây Ninh.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Tuyên Quang gồm 11 ĐBQH; chỉ định bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Tuyên Quang; chỉ định bà Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long gồm 17 ĐBQH; chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XV, giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long. Chỉ định các ông bà: Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV và Nguyễn Thị Yến Nhi, Tỉnh ủy viên, ĐBQH khóa XV.