Thưởng Tết 2026: Bài toán giữ người

Nhiều DN dành nguồn tiền lớn chi thưởng tết

Tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (TPHCM), việc thưởng tết được tính dựa trên thâm niên, vị trí công việc và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công nhân lao động làm việc từ 1-2 tháng được thưởng 3,5 triệu đồng, làm việc từ 4-7 tháng được thưởng 4,2 triệu đồng, làm việc từ 8-11 tháng được thưởng 5,6 triệu đồng. Người lao động làm việc tròn 1 năm được thưởng từ 5,8 - 6 triệu đồng.

Đối với lao động có thâm niên từ 4-6 năm sẽ được thưởng từ 10 -14 triệu đồng. Lao động làm việc từ 7 năm trở lên được thưởng từ 16 - 18 triệu đồng. Đối với cán bộ kỹ thuật, tùy vào thời gian đảm nhiệm vị trí được thưởng từ 18 - 22 triệu đồng. Lao động là tổ trưởng sẽ được thưởng từ 35 - 70 triệu đồng. Ngoài ra, chuyên gia nước ngoài phụ trách chủ quản bộ phận được thưởng 8.000 - 26.000 USD.

Bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu cho biết, công đoàn đề xuất phương án thưởng Tết 2026 với DN, phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Việc chi thưởng tết được xem là bước quan trọng, hướng tới cơ chế trả lương, thưởng theo vị trí việc làm và hiệu quả trong sản xuất. Thu nhập dịp cuối năm là điểm quan trọng để tạo động lực làm việc thực chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên và chuyên gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng quà tết cho người lao động Ảnh: Mạnh Thắng

Theo bà Hương, năm nay, DN gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới và thuế quan của Mỹ. DN cùng người lao động thực hiện nhiều biện pháp để vượt qua khó khăn. Dịp cuối năm, công ty có đủ đơn hàng đảm bảo việc làm cho hơn 1.000 công nhân lao động. DN bố trí nguồn tài chính hơn 26 tỷ đồng chi thưởng tết cho người lao động. Về hình thức, chi thưởng bằng tiền mặt cho toàn thể người lao động từ ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Năm nay, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân, TPHCM) có nhiều đơn hàng, thu nhập bình quân của công nhân khoảng 13 triệu đồng/tháng. Dịp Tết 2026, công ty đã chốt mức thưởng cho công nhân là một tháng lương, khoảng 11 triệu đồng/người. Theo ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty May mặc Song Ngọc, thưởng tết được DN chi trả trước khi người lao động nghỉ tết một tuần. Nhằm giúp công nhân có thêm khoản tiền trang trải dịp năm mới, dù chưa đến kỳ trả lương tháng 2/2026 nhưng Công ty Song Ngọc vẫn quyết định tạm ứng 50% lương trước tết; 50% còn lại sẽ trả sau tết. Công ty còn tổ chức tiệc tất niên, bốc thăm trúng thưởng và tặng quà để tri ân người lao động.

Tại Đồng Nai, Công ty CP Đồng Phú Cường sản xuất chuyên ngành may mặc, có hơn 2.500 người lao động. Đây là DN đầu tiên công bố thưởng Tết Nguyên đán 2026. Theo đó, người lao động sẽ có lương tháng 13, thưởng thi đua, thưởng lao động tiên tiến, hỗ trợ tiền du lịch, tiền liên hoan tất niên, quà tết 500.000 đồng và thưởng ngày đi làm đầu năm 500.000 đồng/người. Đại diện công ty cho biết, mức thưởng tết người lao động nhận được bình quân là 14,5 triệu đồng/người, cao hơn mức thưởng Tết năm ngoái 20%.

Sở Nội vụ TPHCM đã đề nghị DN trên địa bàn sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 và báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương năm 2025 trước ngày 20/12. Đồng thời, đề nghị DN thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán để người lao động biết rõ về các khoản như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, quà tết, hỗ trợ về quê…

Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) thông báo, Tết Dương lịch 2026, cán bộ công nhân viên sẽ được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương 1 ngày và nhận mức thưởng 200.000 đồng/người. Dù chưa công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, công ty thông báo sẽ tặng 6.000 suất quà cho người lao động khó khăn. Trong đó, suất quà được chia thành các mức hỗ trợ, gồm: Mức 1 là 1 triệu đồng, phần quà công đoàn; mức 2 là phần quà 1 triệu đồng; mức 3 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng và phần quà công đoàn. Công đoàn công ty hỗ trợ 2 triệu đồng/người lao động phải điều trị dài ngày do bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn lao động năm 2025.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thông tin, năm nay DN còn hỗ trợ vé xe tết để công nhân về quê. Đối tượng là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa về quê đón tết, và cam kết quay lại DN làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Giám sát lương, thưởng tết

Vừa qua, tại buổi họp nghe báo cáo về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp tết.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Bảo hiểm xã hội TPHCM thực hiện rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng. Riêng trong thời gian cận tết phải tăng tần suất báo cáo lên 2 tuần/lần.

Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động nắm tình hình nợ lương, khó khăn của DN nhằm dự báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động. Các đơn vị cấp xã phải chủ động tổ chức các đoàn đi thăm, nắm tình hình các DN trên địa bàn để kịp thời nắm bắt các khó khăn của họ, kịp thời hướng dẫn chủ DN thực hiện đúng, đủ quy định về lao động, tránh phát sinh điểm nóng về tranh chấp lao động trên địa bàn.

Chị Nguyễn Oanh, công nhân may tại Đồng Nai, cho biết, mọi năm, công ty đều phát thưởng tháng lương thứ 13, đi cùng chính sách ưu đãi như miễn phí vé xe đưa đón về quê ăn tết. “Chúng tôi làm ăn xa quê, mỗi khi tết đến đều ngóng thưởng để có thêm chi phí về nhà, mua quà tặng người thân. Mọi năm, ngoài thưởng tết, công ty hỗ trợ xe đưa đón về quê, kèm thùng quà như bánh kẹo, gạo. Khoản thưởng tết là nguồn động viên cho người lao động sau một năm làm việc vất vả”, chị Oanh chia sẻ.

UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định rõ đầu mối liên hệ khi xảy ra vụ việc tranh chấp, công tác chủ trì xử lý và phối hợp hành động.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, Công đoàn tỉnh Đồng Nai tập trung nhiều hoạt động để chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 74.000 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất). Theo kế hoạch, các suất quà được phân bổ về Công đoàn cơ sở để trao tận tay người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn tỉnh tổ chức Chuyến xe Tết đoàn viên - Tết Bính Ngọ 2026, dự kiến sẽ hỗ trợ 2.200 vé xe đưa công nhân về quê đón tết. Dự kiến các chuyến xe tết đoàn viên được tổ chức từ ngày 11 đến 14/2/2026. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ 450 vé tàu và 120 vé máy bay đưa đoàn viên, người lao động về quê đón tết.

Mặt bằng thưởng có xu hướng nhích lên

Theo kế hoạch sơ bộ của nhiều doanh nghiệp, trong năm 2026, mức thưởng tết tại TPHCM dự kiến phổ biến từ 1-2 tháng lương, có xu hướng nhích lên. Các ngành dịch vụ, sản xuất, tài chính - ngân hàng được ghi nhận có mức thưởng cao hơn so với một số lĩnh vực khác. Một số doanh nghiệp dự kiến chi thưởng ở mức 10-30 triệu đồng/người, cá biệt có doanh nghiệp lên tới 30-100 triệu đồng/người, chủ yếu tập trung ở các vị trí quản lý, điều hành sản xuất.

Tại Công ty Fujiwa Việt Nam (TPHCM), lãnh đạo công ty cho biết đã xây dựng kế hoạch thưởng tết cho cán bộ, nhân viên. Theo đó, người lao động làm việc từ một năm trở lên sẽ được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết. Mức thưởng cao nhất dự kiến lên tới 100 triệu đồng/người, chủ yếu dành cho các vị trí quản lý kinh doanh và giám đốc nhà máy. Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp còn dự kiến tặng thêm sản phẩm và quà tết cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp nỗ lực chăm lo tốt cho người lao động dịp Tết 2026 để giữ chân họ ở lại sau tết (Ảnh tại Công ty CP TLTT Safoco, TPHCM) Ảnh: Uyên Phương

Đại diện một doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực da giày cho biết, đơn vị này dự kiến chi thưởng tết tương đương hai tháng lương, chưa bao gồm các khoản thưởng và phụ cấp khác, song kế hoạch cụ thể đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức khảo sát trực tiếp tình hình trả lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2026 tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Dự kiến, ít nhất 30 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn khảo sát.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 25/12, các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết để báo cáo Bộ Nội vụ và UBND TPHCM. Trên cơ sở kết quả này, việc khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp sẽ được triển khai từ ngày 26/12/2025 đến ngày 5/2/2026.

Nắm bắt việc làm và đời sống người lao động

Cuối tháng 11/2025, Bộ Nội vụ đã gửi công văn tới sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong DN. Bộ Nội vụ đề nghị các sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại DN.

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố được giao chủ trì, phối hợp với ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong DN dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.

Tổng công ty May 10 dự kiến thưởng tết khoảng 1,6 tháng lương cho người lao động (Trong ảnh, công nhân may tại May 10)

Trao đổi PV Tiền phong , một cán bộ Bộ Nội vụ cho biết, dự kiến, trước ngày 25/12, các địa phương sẽ gửi số liệu báo cáo về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội). Bộ Nội vụ đang chờ tổng hợp kết quả từ địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị các sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại DN.

Là một trong những địa phương có thông tin mới nhất về thưởng Tết 2026, Sở Nội vụ Cà Mau đã tổng hợp báo cáo của các DN dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2026. Có 160 DN báo cáo đến Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xác nhận có thưởng Tết 2026. Tuy nhiên, đã sự phân hóa và chênh lệch lớn giữa các DN. Mức thưởng cao nhất 200 triệu đồng/người, mức thấp nhất 100.000 đồng, đều thuộc khối DN dân doanh. Bình quân mức thưởng Tết Bính Ngọ tại Cà Mau ở mức 7,1 triệu đồng/người.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nhiều DN tại Hà Nội chi thưởng tết căn cứ vào lương kinh doanh được trích lại hàng tháng. Anh L.X.T, nhân viên một DN tài chính tại Hà Nội cho biết, thưởng tết phụ thuộc kết quả kinh doanh. Những năm gần đây, thưởng tết của anh L.X.T dao động từ 3-4 tháng thu nhập.

“Thưởng tết là khoản lương kinh doanh hằng năm được trích lại để chi cho người lao động dịp cuối năm. Đây là thông tin bí mật, công ty yêu cầu không được tiết lộ. Năm nay, lợi nhuận tăng, chúng tôi hy vọng, mức thưởng tết tăng thêm 1 tháng lương so với năm trước”, anh T. nói.