Giám đốc đối ngoại Grab: Tài xế công nghệ là nhóm yếu thế, Nhà nước nên xem xét hỗ trợ từ 10- 20 triệu đồng/người để mua xe điện

Bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab

Chiều 24-12, Báo Hà Nội mới tổ chức toạ đàm "Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch". Tọa đàm bàn về Nghị quyết 57 của thành phố Hà Nội khi yêu cầu từ ngày 1-7-2026, thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Tại tọa đàm, bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Công ty TNHH Grab, cho biết ngay khi Hà Nội triển khai quy định về vùng phát thải thấp, trong đó cấm xe công nghệ sử dụng động cơ xăng lưu thông tại khu vực nội đô từ ngày 1-7-2026, Grab đã ghi nhận nhiều khó khăn từ phía đối tác. Tuy nhiên, bà khẳng định Grab ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh, phù hợp với xu thế toàn cầu và mục tiêu phát triển bền vững.

Theo bà Trang, việc thí điểm vùng phát thải thấp, đặc biệt tại khu vực Vành đai 1, sẽ tác động đáng kể đến thói quen sử dụng dịch vụ của người dùng, hành khách, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cộng đồng tài xế công nghệ nói chung và đối tác tài xế Grab nói riêng, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi.

Bà nhấn mạnh, quá trình triển khai cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, đặc biệt quan tâm tới các nhóm yếu thế, qua đó thực hiện mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình phát triển bền vững.

"Đặc điểm nhóm tài xế công nghệ, hầu hết là người lao động tự do, thu nhập không ổn định. Chiếc xe máy là tài sản đáng giá, giúp họ kiếm thêm thu nhập, bảo đảm cuộc sống gia đình. Hơn 70% đối tác tài xế tham gia khảo sát vừa qua của Grab cho biết công việc lái xe trên nền tảng là công việc chính, mang lại thu nhập cho tài xế và gia đình. Đối tác tài xế Grab có thể gặp nhiều khó khăn sau khi quy định hạn chế xe xăng hoạt động tại khu vực vùng phát thải thấp, nhất là khi hơn 60% đối tác tài xế Grab tham gia khảo sát còn khá mới mẻ và chưa từng sử dụng qua xe điện", bà Trang cho biết.

Trả lời câu hỏi về các hỗ trợ cần thiết từ phía Nhà nước, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, cho rằng cần có những chính sách hỗ trợ đủ mạnh, đặc biệt là về tài chính và các cơ chế ưu tiên. Trong đó, bà đề xuất các biện pháp như trợ giá, hỗ trợ chi phí để tài xế sử dụng xe xăng có thể chuyển đổi sang phương tiện điện.

"Hiện nay, chúng tôi đang đề xuất trong văn bản chính thức là bên cạnh các hỗ trợ của doanh nghiệp nền tảng, doanh nghiệp sản xuất xe điện và các tổ chức tài chính, đề nghị Nhà nước quan tâm, xem xét hỗ trợ ít nhất 10 triệu đồng/xe/tài xế; hỗ trợ giá mua xe điện mới cho các tài xế và hộ nghèo, hộ cận nghèo, tối đa 20 triệu đồng; hỗ trợ vốn vay ưu đãi và lãi vay cho tài xế mua xe điện với lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng (2 năm) đối với tài xế hoạt động, hợp tác với ứng dụng công nghệ mua trả góp phương tiện chuyển đổi. Khi thực hiện chính sách phát thải thấp ở Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng tham gia với vai trò hỗ trợ thông tin về tài xế, hỗ trợ cho tài xế, chăm sóc những tài xế có thời gian làm thời vụ, làm lâu...", bà Đặng Thùy Trang nói.

Cùng với đó, đại diện Grab kiến nghị hỗ trợ, ưu đãi về thuế, phí, lệ phí cho tài xế: Hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số: hoàn thuế giá trị gia tăng của phương tiện, miễn, hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập của tài xế công nghệ, giao hàng hoạt động bằng phương tiện sử dụng năng lượng sạch; hỗ trợ miễn, giảm phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới; mua xe xăng cũ để tài xế có thêm nguồn tiền chuyển đổi xe điện mới, đó cũng là một trong những nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe điện.