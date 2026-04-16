Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh gửi gắm thông điệp tới cổ đông, nhân viên

Thu Thủy | 16-04-2026 - 20:54 PM | Tài chính - ngân hàng

“Việc tái bố trí các điểm giao dịch, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại nguồn nhân lực được thực hiện trên tinh thần thận trọng, có lộ trình, đảm bảo hoạt động toàn hệ thống diễn ra thông suốt và ổn định”, Chủ tịch Sacombank cho biết.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của SACOMBANK, ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT SACOMBANK đã có thông điệp gửi cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên.

Trong thông điệp, ông Dương Công Minh cho biết, năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SACOMBANK khi Ngân hàng vừa duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, vừa tiến gần đến hoàn tất toàn diện Đề án tái cơ cấu, tạo lập nền tảng cho giai đoạn phát triển mới theo định hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thách thức, SACOMBANK vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực về quy mô, với tổng tài sản tăng hơn 20%, huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, cơ cấu tài sản có sinh lời chiếm tỷ trọng cao, đồng thời đảm bảo đầy đủ các tỷ lệ an toàn và mức đệm vốn hợp lý. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 chỉ đạt 52% kế hoạch do SACOMBANK chủ động tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Kết quả này phản ánh quan điểm quản trị thận trọng, ưu tiên nâng cao chất lượng tài sản, tăng cường khả năng phòng thủ trước xu hướng rủi ro thị trường gia tăng, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Song song với các hoạt động kinh doanh, SACOMBANK tiếp tục triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản trị rủi ro. Năm 2025 ghi nhận đã đưa vào vận hành nhiều hệ thống và giải pháp quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu quản trị, vận hành hiệu quả, mà còn tạo nền tảng cho mô hình ngân hàng hiện đại, linh hoạt và thích ứng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ Đề án tái cơ cấu, năm 2025 cũng là giai đoạn SACOMBANK chủ động kiện toàn lại mạng lưới và tổ chức hoạt động theo địa giới hành chính mới. Việc tái bố trí các điểm giao dịch, tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại nguồn nhân lực được thực hiện trên tinh thần thận trọng, có lộ trình, đảm bảo hoạt động toàn hệ thống diễn ra thông suốt và ổn định. Cùng với kết quả xử lý phần lớn nợ xấu và tài sản tồn đọng, hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và cơ bản giải quyết các tồn tại về sở hữu chéo, đầu tư góp vốn, SACOMBANK đã sẵn sàng bước vào một hành trình vươn lên tầm cao mới.

Bước sang năm 2026, SACOMBANK xác định thông điệp hành động là NỘI LỰC VỮNG VÀNG - TIÊN PHONG TIẾN BƯỚC. Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô một cách có kiểm soát, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tối ưu giá trị khách hàng trên nền tảng ngân hàng mở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quản trị - điều hành. Song song đó, quản trị rủi ro, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiếp tục là những trụ cột xuyên suốt trong chiến lược phát triển của SACOMBANK.

Thu Thủy

Nhịp sống thị trường

