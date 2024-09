Chủ tịch "sáng nhất" mạng xã hội Valentin Trần lên tiếng

Trước đó, bài phát biểu của chủ tịch "Miss Universe Việt Nam 2024" gây tranh cãi như sau: "Two intense months for our BA MƯƠI BA contestants. Which other beauty pageant in Vietnam can boast having BA MƯƠI BA stunning contestants like Miss Universe Vietnam HAI NGÀN HAI BỐN. Which other pageant can create seven distinct stages and propose a quantitative production only Miss Universe Vietnam HAI NGÀN HAI BỐN".

Tạm dịch bài của ông Valentin Trần như sau: "Hai tháng căng thẳng cho 33 thí sinh của chúng ta. Không cuộc thi sắc đẹp nào khác tại Việt Nam có thể tự hào khi có 33 thí sinh tuyệt đẹp như "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024". Không cuộc thi nào khác có thể tạo ra 7 giai đoạn riêng biệt và đề xuất một sản phẩm định lượng duy nhất là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024". Bài phát biểu này khiến cư dân mạng bức xúc vì khó hiểu.