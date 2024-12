Hàng trăm người chia sẻ bức thư cảm ơn của Giám đốc công an tỉnh gửi đến anh Vũ Tiến Anh

Mới đây, một video ghi lại khoảnh khắc đầy cảm động của một người đàn ông đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong đoạn clip, người đàn ông đi xe máy đã đã nhanh tay kéo một em nhỏ đang đạp xe đi vào điểm mù của xe tải chở đầy đất đá tại một khúc cua.

Cảnh tượng này được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô vào sáng 9/12 tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Một chiếc xe tải chở đất đá đang di chuyển từ đường Thịnh Lang rẽ trái sang đường Trương Hán Siêu. Do kích thước lớn, khi vào cua, chiếc xe tải gần như “lấn” hẳn sang dải phân cách. Lúc này, một em học sinh đang đạp xe sát ngay đó, vô tình tiến vào điểm mù, nơi tài xế xe tải không thể nhìn thấy.

Nhưng chỉ trong tích tắc, người đàn ông đi xe máy đã nhận ra nguy hiểm. Anh không chút do dự, vội vàng tăng tốc, lao tới gần em bé và kéo cháu ra khỏi vùng nguy hiểm. Hành động không chút ngần ngại của anh đã ngăn chặn kịp thời một tai nạn giao thông có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu không có sự can thiệp quyết đoán đó, sự việc có thể đã kết thúc theo một kịch bản đau lòng.

Khoảnh khắc em nhỏ được kéo ra khỏi điểm mù của chiếc xe tải

Ngay khi video này được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn người đã bày tỏ sự cảm phục, ngưỡng mộ và ca ngợi hành động của người đàn ông này - anh Vũ Tiến Anh (SN 1990, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình).

Đáp lại hành động tuyệt vời này, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đã gửi thư cảm ơn chân thành tới anh Vũ Tiến Anh vì đã hành động kịp thời cứu cháu bé khỏi nguy hiểm.

Thư viết:

Thân gửi anh Vũ Tiến Anh, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, Công an tỉnh Hòà Bình được tiếp nhận video clip phản ánh tình huống giao thông nguy hiểm giữa cháu bé đi xe đạp với xe tải chuyển hướng tại một ngã tư thuộc thành phố Hòa Bình được anh Vũ Tiến Anh xử lý đã tránh khỏi một vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh, đơn vị chịu trách nhiệm chính về an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông xin trân trọng cảm ơn hành động xuất phát từ trái tim yêu thương của anh với mọi người.

Từ thực tế giao thông ở Hòà Bình là giao thông hỗn hợp giữa người đi xe đạp, xe máy và ô tô nên nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, nhiều xe tải, xe khách chuyển hướng, chuyển làn, không đi chậm, quan sát (tự tạo ra điểm mù), thậm chỉ cố vượt xe bằng cách đi sang phần đường xe đối diện, gần như rất ít tài xế có tín hiệu cho xe xin vượt, là nguyên nhân dẫn đến khoảng 50% các vụ tai nạn giao thông đối đầu ở Hòa Bình và hậu quả rất khủng khiếp.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh Vũ Tiến Anh và thông qua vụ việc này, Công an tỉnh rất mong Nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ an toàn cho chính mình và xã hội. Chúng tôi trân trọng đề nghị Nhân dân có các clip ghi lại các hành vi vi phạm giao thông gửi cho chúng tôi đề xử lý nghiêm minh, chung tay đóng góp vào sự an toàn cho Nhân dân.

Anh Vũ Tiến Anh nhận bức thư cảm ơn của giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Công an Hòa Bình

Vào sáng 14/12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an TP Hòa Bình đã đến tận nơi thăm hỏi và trao bức thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh cho anh Vũ Tiến Anh.

Bức thư này sau đó đã được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ vào ngày 15/12, nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng với hàng chục nghìn lượt yêu thích và gần 400 lượt chia sẻ, lan tỏa thông điệp về lòng dũng cảm và sự sẻ chia trong cuộc sống.

Bức thư cảm ơn của Đại tá Đỗ Thanh Bình khiến nhiều người xúc động

Ở Việt Nam, dù trong thành phố ồn ào hay làng quê tĩnh lặng, tinh thần "tương thân tương ái" luôn hiện diện, như một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Người Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, đặc biệt là trong những lúc nguy nan, khi mà chỉ một hành động nhỏ có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Và qua mỗi câu chuyện, mỗi hành động như của anh Vũ Tiến Anh, chúng ta càng thêm tự hào về sự tử tế, lòng dũng cảm và tình yêu thương trong cộng đồng.

