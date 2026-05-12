Chủ tịch Tào Đức Thắng vừa có phát biểu về kế hoạch của Viettel

Ngày 11/05/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khai giảng chương trình nhân tài Viettel Talent 2026 với sự tham gia của hơn 800 học viên xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tuyển chọn từ 12.000 hồ sơ toàn quốc.

Viettel Talent là sự kết hợp của hai chương trình phát triển nhân tài, Viettel Digital Talent (Thực tập sinh tài năng – VDT) và Viettel Future Changemakers (Quản trị viên tập sự – VFC). Đây là năm đầu tiên hai chương trình được triển khai đồng thời, hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân lực công nghệ trẻ.

Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo và phát triển nhân sự chuyên môn về công nghệ. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2021, do đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Viettel thiết kế và giảng dạy. Từ 2021 đến 2025, chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, gần 1.200 thực tập sinh tham gia chương trình và hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây được đánh giá là một trong những chương trình thực tập công nghệ có quy mô và chất lượng hàng đầu, góp phần đào tạo đội ngũ nhân sự công nghệ gia.

Viettel Future Changemakers là chương trình đào tạo nhân sự quản lý dự án công nghệ. Chương trình đã có gần 3000 hồ sơ ứng tuyển sau 2 mùa tổ chức 2024 và 2025, nhiều quản trị viên tập sự xuất sắc nhất được ký hợp đồng đào tạo dài hạn và từng bước đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Mở ra hệ sinh thái nhân tài công nghệ

Lễ khai giảng Viettel Talent 2026 vừa qua, kết hợp cả hai chương trình, là cột mốc chiến lược của Viettel trong việc tạo ra hệ sinh thái nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm, cả về chuyên môn và quản trị.

Với việc kết hợp VDT và VFC, Viettel Talent 2026 giúp các tài năng trẻ thiết lập các kết nối trong ngành, gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ thực tế từ các học viên mùa trước, các mentor và chuyên gia công nghệ đầu ngành của Viettel, cũng như những chia sẻ về chiến lược phát triển công nghệ từ lãnh đạo Tập đoàn.

Sức hút của chương trình năm nay thể hiện qua gần 12.000 hồ sơ đăng ký từ 13 quốc gia (Việt Nam, Úc, Canada, Mỹ, Ý, Hà Lan, Pháp, Nga, Phần Lan, Anh, Đức, Singapore, Hungary). Trong đó, chương trình đào tạo chuyên môn ghi nhận gần 8.800 hồ sơ, tăng 53% so với năm 2025; chương trình đào tạo quản lý thu hút gần 3.000 hồ sơ, tăng 45%.

Toàn bộ là các hồ sơ chất lượng cao, với nền tảng học thuật, năng lực nghiên cứu; một phần lớn ứng viên có giải thưởng quốc gia/quốc tế, bài báo quốc tế.

Mức độ thu hút của Viettel Talent cho thấy nhân sự trẻ có chuyên môn cao ngày càng quan tâm đến các chương trình đào tạo dựa trên thực tiễn, cho phép học viên trực tiếp tham gia vào các bài toán lớn về công nghệ và quản trị trong môi trường doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Tào Đức Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh: “Viettel là một tập đoàn lấy công nghệ và sáng tạo làm cốt lõi, trực tiếp tham gia vào các lĩnh vực trọng điểm của quốc gia như hạ tầng, công nghệ và chuyển đổi số. Các chương trình nhân tài của Viettel xuất phát từ mong muốn kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện để các bạn trẻ được tiếp cận môi trường nghiên cứu, vận hành và phát triển công nghệ từ sớm. Ở các mùa trước đã có rất nhiều học viên tạo ra những sản phẩm thực tế và hiện nay vẫn đang phục vụ người dân Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng mùa 2026 sẽ tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm như vậy”.

5 mùa Viettel Digital Talent (2021-2025) và 2 mùa Viettel Future Changemakers (2024-2025) đã khẳng định vai trò phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung. Các chương trình là cơ hội để học viên trực tiếp tham gia vào các bài toán công nghệ và quản trị mang tính chiến lược quốc gia như hạ tầng số, dịch vụ số, trí tuệ nhân tạo, logistics, v.v... Hàng nghìn tài năng công nghệ đã được đào tạo bài bản, sau đó trở thành cán bộ nhân viên và tiếp tục đóng góp vào các dự án, sản phẩm cốt lõi của Viettel.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, Viettel Talent 2026 là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái nhân tài của Viettel, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực công nghệ của đất nước trong kỷ nguyên mới.