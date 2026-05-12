Thông tin mới liên quan đến số định danh điện tử mà người dân cần nắm rõ

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, thời gian qua, Công an các phường Ô Chợ Dừa, Đại Mỗ và Hai Bà Trưng đã duy trì triển khai cao điểm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước và tài khoản định danh điện tử, đặc biệt hỗ trợ học sinh và trẻ em phục vụ nhu cầu học tập, tuyển sinh và sử dụng các tiện ích số.

Tại phường Ô Chợ Dừa, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, chiến sĩ Công an phường vẫn bố trí lực lượng trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính; tập trung hỗ trợ trẻ em làm thủ tục cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử phục vụ nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, đăng ký tuyển sinh và sử dụng các tiện ích trên nền tảng số.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chủ động hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ, tiếp nhận và xử lý thủ tục nhanh chóng, đúng quy trình; đồng thời hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thuận tiện, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Song song với công tác cấp Căn cước và định danh điện tử, Công an phường Ô Chợ Dừa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng lạ.

Cùng với đó, Công an phường Đại Mỗ triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an phường tổ chức thu nhận hồ sơ xuyên suốt trong và ngoài giờ hành chính đến 22h hằng ngày; duy trì làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và các em học sinh.

Tại phường Hai Bà Trưng, từ ngày 7/5/2026 đến hết ngày 10/5/2026, Công an phường tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ cấp Căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em dưới 14 tuổi tại trụ sở đơn vị ở số 33 Hương Viên. Đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ trong ba khung giờ từ 8h00 đến 11h30, từ 13h00 đến 17h00 và từ 18h00 đến 21h00 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và các em nhỏ ngoài giờ học, giờ làm việc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, tận tình hướng dẫn từng bước kê khai, tích hợp thông tin và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân. Đặc biệt, đơn vị còn bố trí khu vực giải trí tạm thời với các chương trình hoạt hình, nội dung thiếu nhi giúp các em nhỏ cảm thấy thoải mái, giảm căng thẳng trong thời gian chờ làm thủ tục.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, lực lượng Công an cơ sở tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.