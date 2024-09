Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được đề nghị giảm 6-9 tháng tù

Sáng 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Dũng là người duy nhất trong 15 bị cáo kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Anh Dũng nói suốt thời gian gần 1.000 ngày trong tù, bản thân ý thức phải trả lại tiền cho các bị hại. Thời gian trong trại giam, trong hai lần được gặp gia đình, bị cáo đã thu xếp gần 8.000 tỷ đồng để trả lại cho các bị hại.

“Số tiền đó rất lớn, nhưng phải làm. Ở cấp sơ thẩm chưa đánh giá hết việc làm này của tôi. Còn số tiền đã đầu tư vào các dự án, hiện chưa thể thu hồi ngay được. Hậu quả vụ án đã được khắc phục 100%. Sai phạm thì phải sửa, nên mong hội đồng xét xử xem xét để tôi sớm được trở về khôi phục lại tập đoàn. Chúng tôi còn rất nhiều dự án khác, nếu không làm, rất nhiều tài sản sẽ bị bỏ hoang. Do đó, xin xem xét có mức án nhẹ nhất để sớm trở về”, ông Dũng trình bày tại tòa.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại toà phúc thẩm.

Cuối giờ sáng, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết kháng cáo. Theo đại diện VKS, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Dũng 8 năm tù là đúng người, đúng tội, không oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thừa nhận và xin giảm nhẹ hình phạt.

VKS nhận định, bị cáo phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo được xác định có vai trò cao nhất trong vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, có nhiều bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản thân bị cáo Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội, tác động gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Từ căn cứ trên, VKS đề nghị xem xét giảm một phần kháng cáo cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, giảm từ 6 đến 9 tháng tù

Trong phiên phúc thẩm mở sáng nay, tòa cũng xét kháng cáo của bà Phạm Thị Thi (46 tuổi ở Thanh Hóa), là bị hại vụ án với hai nội dung: tăng hình phạt tù với bị cáo Dũng và đề nghị ông này trả lãi trái phiếu theo các điều khoản hợp đồng. Tại phiên sơ thẩm, bị hại trên được tòa tuyên nhận bồi thường 2 tỷ đồng.

Trình bày tại TAND Cấp cao, bị hại cho hay đã huy động tiền của anh em bạn bè mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhưng chỉ 5 ngày sau chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt khiến số trái phiếu 2 tỷ đồng trở nên vô giá trị. Bị hại nói từ đó liên tục bị anh em bạn bè đòi tiền nên túng quẫn. Chị phải vay nợ bên thứ bên để trả. 6 tháng sau, chị vẫn chưa trả được nợ do Tân Hoàng Minh khi đó vẫn chưa trả tiền.

Bị hại khai đã bị chủ nợ o ép, "dùng nhiều biện pháp vô đạo đức" gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống. Chủ nợ sau đó khởi kiện dân sự đòi nợ và bị TAND Thanh Hóa xử thua kiện, buộc trả 2 tỷ đồng nợ và 200 triệu đồng tiền lãi.

Là công chức nhà nước, chị Thi nói vụ án ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, tâm lý và cuộc sống gia đình. Đó là lý do bà kháng cáo tăng án tù, đòi thêm lãi.

Với đề nghị này, VKS cấp phúc thẩm đánh giá, bản án dân sự thể hiện bà vay tiền "do cần gấp để lo kinh doanh cho chồng", không nêu vay tiền để mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. VKS do đó cho rằng không có căn cứ để xác định bà vay nợ để mua trái phiếu, dẫn đến mất khả năng trả nợ, là do lỗi của Tân Hoàng Minh. VKS đề nghị bác cả hai nội dung kháng cáo này.

Hơn nữa, bản án sơ thẩm xác định đây là vụ án hình sự, chỉ quyết định trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạt nên không có căn cứ tính các loại lãi như bị hại yêu cầu.