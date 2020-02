Chủ tịch TP Đà Nẵng viết tâm thư xin lỗi nhóm du khách đến từ "tâm dịch" Hàn Quốc

Tối 25/2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có bức tâm thư gửi nhóm du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch nhưng bị cách ly do lo ngại lây lan dịch virus Corona (Covid-19).

Theo đó, trong thư, ông Thơ thông tin về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thời gian gần đây và lấy làm tiếc khi Đà Nẵng phải áp dụng biện pháp cách ly đối với đoàn khách để đảm bảo an toàn cho họ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi thư mong đón du khách Hàn Quốc vào thời điểm khác.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì những ngày qua, quý vị đã không có được chuyến du lịch như dự kiến tại TP.Đà Nẵng. Thành phố chúng tôi đã không có cơ hội để bày tỏ lòng hiếu khách vốn có của mình. Đúng ra, giờ này quý vị đã có những ngày nghỉ thật thú vị tại TP.Đà Nẵng với những trải nhiệm về phong cảnh, ẩm thực, văn hóa, con người Đà Nẵng".

Nhưng trước sự bùng phát và diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu cách ly đối với những người đến từ vùng có dịch. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho quý vị cũng như cho cộng đồng.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Thành phố chúng tôi rất mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn", Chủ tịch TP Đà Nẵng, bày tỏ trong thư.

Bức tâm thư của Chủ tịch Đà Nẵng gửi đoàn du khách đến từ tâm dịch Hàn Quốc.

Trước đó, 22 khách du lịch nước ngoài (gồm 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan) đi trên chuyến bay xuất phát từ Daegu (Hàn Quốc) lúc 6h52 sáng 24/2 và đến Đà Nẵng khoảng 11h cùng ngày.

Khi vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng trưa 24/2, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan dùng ôtô chở 22 hành khách về Bệnh viện Phổi để thăm khám sức khỏe, làm thủ tục cách ly. Đây là phương án mà Đà Nẵng đã chuẩn bị từ trước để ứng phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện Phổi, nhóm người Hàn Quốc không đồng ý vào khu cách ly. Trong đó, một số khách cho rằng hiện chưa có lệnh nào yêu cầu họ phải cách ly và họ là những người bình thường, khỏe mạnh, nên mong muốn về nước, số khác muốn cách ly tại khách sạn. Một số khác nêu lý do chỉ có kế hoạch đến Đà Nẵng du lịch 2 ngày.

Theo nguyện vọng, đoàn khách Hàn Quốc đã được đưa trở về nước.

Do đó, Đà Nẵng đã điều chỉnh lại phương án bố trí 22 người khách Hàn Quốc này về cách ly tại khách sạn. Toàn bộ chi phí ở sẽ do thành phố Đà Nẵng lo. Tuy nhiên, dù Đà Nẵng đã liên hệ tìm khách sạn để hỗ trợ cách ly nhóm du khách này nhưng bất thành. Nguyên nhân là không có khách sạn nào đủ điều kiện cách ly, đảm bảo an toàn cho cả du khách và cộng đồng nếu có yếu tố lây nhiễm.

Do đó, theo nguyện vọng của các công dân Hàn Quốc, trên cơ sở đề xuất của Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng, Cảng vụ Hàng không miền Trung, Hãng hàng không Vietjet Air và các điều kiện về y tế, Đà Nẵng đã thống nhất đưa các công dân Hàn Quốc về nước bằng đường hàng không (đi đường riêng, từ nơi cách ly đến chân cầu thang máy bay), vào khuya 25/2.