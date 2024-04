Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều quan chức tỉnh Bình Thuận bị bắt?

Chuyển mục đích thần tốc

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến sai phạm đất đai tại dự án Khu du lịch đô thị biển Phan Thiết . Dự án này có diện tích hơn 62 ha, do Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án này trước đây là sân golf Phan Thiết, được một tỷ phú Mỹ xây dựng từ năm 1993, đến năm 1997 đưa vào khai thác cùng với khách sạn Phú Thủy (nay là Ocean Dunes).

Đến ngày 15/11/2013, dự án được chuyển nhượng chủ đầu tư lần thứ 4, sang Tập đoàn Rạng Đông. Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Thuận cấp với mục tiêu “xây dựng và kinh doanh một sân golf đạt chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo”.

Dự án Khu du lịch đô thị biển Phan Thiết có diện tích hơn 62 ha, do Công ty TNHH Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư.

Nhưng chỉ sau hơn 2 tuần nhận chuyển nhượng sân golf (tức ngày 2/12/2013), Rạng Đông có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cho chuyển đổi sang đất ở đô thị. Mục đích của việc chuyển đổi này là “đầu tư xây dựng và kinh doanh biệt thự, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng và các công trình phụ trợ”.

Hơn 3 tháng sau, ngày 5/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo số 75/2014 đồng ý với đề nghị của Tập đoàn Rạng Đông. Ngày 7/5/2014, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ra thông báo số 394/TB -TU đồng ý giao cho UBND tỉnh lập tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho xóa bỏ sân golf để chuyển sang đất ở đô thị. Trước đó, ngày 1/3/2014, Công ty CP Rạng Đông đã có thông báo chấm dứt hoạt động sân golf từ ngày 1/4/2014 dù chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép.

Dự án này bắt đầu “nóng” lên khi UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt giá đất dự án cho chủ đầu tư là Tập đoàn Rạng Đông, làm nhiều vị lãnh đạo trước đây phản ứng khá gay gắt. Trong đó, ông Đinh Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận) và ông Mai Văn Tam (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận).

Theo đó, ngày 25/11/2015, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định số 3317/QĐ - UBND về phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho diện tích 363.523 m2 (gồm đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, chiếm 58,57% diện tích dự án). Phần còn lại là diện tích không thu tiền sử dụng đất là 257.132 m2 theo quy định (gồm các công trình công cộng, nhà trẻ… chiếm 41,43% diện tích khu đất dự án).

Tổng số tiền sử dụng đất mà Tập đoàn Rạng Đông phải nộp là 936,8 tỷ đồng. Tính chi tiết ra, giá đất bình quân chỉ là 2,5 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá đất thực tế tại thời điểm đó ở TP. Phan Thiết và các tuyến đường nằm quanh dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết cao gấp 5 lần trở lên giá đất mà UBND tỉnh Bình Thuận áp vào dự án này của Rạng Đông (giá thấp nhất 10 triệu đồng/m2, giá cao nhất 24 triệu đồng/m2).

Số tiền mà tỉnh Bình Thuận đã áp thu đối với dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ

Tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có thông báo số 2384/TB-VPCQCSĐT về kết luận giám định tài sản.Theo thông báo này, kết quả định giá quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết tại thời điểm 10/4/2015 đến 25/11/2015 là hơn 2.863 tỷ đồng. Số tiền này chỉ là phần diện tích 363.523,6 m2 đất ở đô thị được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong tổng số 620.656 m2 của dự án Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết.

Trong khi trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 363.523,6 m2 nêu trên là 936,8 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà tỉnh Bình Thuận đã áp thu đối với dự án nêu trên thấp hơn khoảng 1.900 tỷ đồng so với kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ.

Rà soát tài sản 2 tổ chức, 30 cán bộ

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển. Đây là một trong 9 dự án tại Bình Thuận mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn số 499/VPCQCSĐT-P4 đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra với vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3/2023 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn khẩn số 801/UBND-NCKSTTHC gửi giám đốc Công an tỉnh và giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin về tài sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.

Thông tin cung cấp là tài liệu về tài sản đứng tên sở hữu của 2 pháp nhân liên quan vụ án, cùng 30 cá nhân là cựu cán bộ cấp cao tỉnh Bình Thuận và cựu lãnh đạo, nhân viên ở các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính…

Ngày 26/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01), đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

C01 cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Xà Dương Thắng, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, C01 cũng khởi tố các bị can đối với ông Đỗ Ngọc Điệp (nguyên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết), Hồ Như Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam chi nhánh Bình Thuận), thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận).

Khu đô thị Du lịch biển Phan Thiết khiến ông Lê Tiến Phương - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cùng 11 đồng phạm bị khởi tố.

Cũng tại vụ án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, C01 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ông Phong từng bị khởi tố, bị đưa ra xét xử và đang chấp hành án phạt tù trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tỉnh Bình Thuận.

Hai cựu lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam là Hồ Lâm, nguyên giám đốc và Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc. Ba cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm Nguyễn Thanh Cho (nguyên Chi cục trưởng), Lê Nam Hưng (nguyên Phó chi cục trưởng),Phạm Duy Cường (nguyên Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế đất).

Tương tự như ông Phong, cả 5 người trên cũng đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 . C01 cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Phong(nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Thuận).

Tất cả các bị can trên cùng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.